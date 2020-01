DIRETTA/ Torino Genoa (risultato finale 6-4 dcr), streaming: sbaglia Radovanovic!

TORINO GENOA (RISULTATO FINALE 6-4 dcr): SBAGLIA RADOVANOVIC!

Sono i centravanti Belotti e Destro a battere i primi rigori, centrando entrambi il bersaglio. Perfetta per il Toro l’esecuzione del giovane Millico che piazza il pallone a fil di palo, risponde Favilli spiazzando Sirigu. Il terzo rigore del Torino lo calcia Rincon, gran botta a mezza altezza che Radu può solo intuire, mentre anche Cassata per il Genoa spiazza il portiere granata, portando la serie dei rigori sul 3-3. Ola Aina lascia Radu fermo in piedi e riporta avanti i padroni di casa, nel Genoa è Radovanovic a sbagliare, con Sirigu che si esibisce in una grande parata. Il match point è sui piedi di Berenguer che non sbaglia con un morbido “scavetto” che porta il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia, dove i granata affronteranno la vincente del match tra Milan e Spal. (agg. di Fabio Belli)

ESPULSO MEITE’, ORA I RIGORI!

Neanche i tempi supplementari sono serviti a sancire un vincitore tra Torino e Genoa, che si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia ai calci di rigore. Nel primo tempo supplementare granata molto pericolosi con una punizione del Gallo Belotti sventata da Radu, ma i granata si sono poi ritrovati in dieci uomini per l’espulsione di Meitè per doppia ammonizione. Questo ha cambiato l’inerzia del match nel secondo tempo supplementare, col Genoa proiettato in avanti provando a sfruttare la superiorità numerica, ma un colpo di testa di Favilli e un tentativo in spaccata di Ghiglione non hanno avuto fortuna. Saranno dunque i tiri dal dischetto a stabilire chi supererà l’ostacolo degli ottavi di finale di Coppa Italia. (agg. di Fabio Belli)

SI VA AI SUPPLEMENTARI!

Si va ai supplementari fra Torino e Genoa che si giocheranno dunque l’accesso ai quarti di Coppa Italia con i tempi regolamentari che si sono chiusi sull’1-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Non sono arrivati i gol nel secondo tempo, con le occasioni migliori che sono arrivate nei minuti finali, con Radu che ha sventato una conclusione di Bonifazi e Belotti che al 92′ ha mancato il bersaglio di testa su assist di Berenguer. Al 93′ però è stato ancora Favilli, senza dubbio l’uomo più pericoloso del Genoa, a mancare un gol che sembrava alla portata con un colpo di testa a centro area che è finito però largo sulla sinistra. Sarebbe stato il colpo del ko a favore dei Grifoni, saranno invece i supplementari a stabilire quale formazione passerà il turno. (agg. di Fabio Belli)

FASE DI STALLO

Al 25′ della ripresa Torino e Genoa sono sull’1-1, con le due squadre che si preoccupano di non prestare il fianco agli avversari in una fase del match molto delicata. All’8′ ci prova Berenguer da fuori area, quindi il Genoa inserisce El Yamiq al posto di Cristian Zapata. Su assist di Berenguer anche Zaza cerca il gol ma senza fortuna, poi viene ammonito proprio El Yamiq e al 20′ Radovanovic lascia spazio a Valon Behrami nel Genoa. La formazione di Nicola si fa vedere molto poco in avanti nel corso del secondo tempo, al 21′ però Schone serve Favilli e l’attaccante rossoblu va molto vicino alla doppietta. Insiste ancora Favilli su servizio di Barreca, la fase di stallo però non riceve scossoni allo Stadio Olimpico Grande Torino. (agg. di Fabio Belli)

ROMERO PERICOLOSO

Al 29′ vengono ammoniti Meitè e Romero per reciproche scorrettezze. Schone al 34′ innesca Agudelo che con la sua velocità arriva al tiro trovando però la pronta risposta di Sirigu. Ci prova anche Romero con un destro da posizione centrale, interessante ma che non crea problemi particolari a Sirigu. Il Toro prova a rispondere con una doppia conclusione di Meitè, in particolare la seconda al 40′ impegna Radu, che riesce comunque ad allungarsi e sventare la minaccia. Si chiude col Toro in avanti che non trova però sbocchi nonostante un paio di calci di punizione guadagnati da Zaza e Lukic. (agg. di Fabio Belli)

FAVILLI-DE SILVESTRI!

Parte ad altri ritmi la sfida di Coppa Italia fra Torino e Genoa, i Grifoni scendono in campo sfruttando bene le ripartenze e si portano in vantaggio al 14′ grazie a Favilli, che sfrutta una ripartenza orchestrata da Cassata e con un prezioso sinistro non lascia scampo a Sirigu. Il Toro accusa il colpo ma si riversa in avanti a caccia del pareggio, sfiorato al 22′ con De Silvestri che non inquadra la porta da buona posizione su assist di Zaza. L’esterno granata si riscatta però al 23′ su invito di Berenguer, battendo Radu con un destro ben piazzato da centro area. A metà della prima frazione di gioco nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Torino e Genoa sono sull’1-1. (agg. di Fabio Belli)

SQUADRE IN CAMPO!

Torino Genoa sta finalmente per cominciare: negli ottavi di Coppa Italia si affrontano due società storiche, che hanno vinto per sei volte questo trofeo. Cinque sono i successi granata, che non festeggiano dal lontano 1993 quando sulla loro panchina c’era il compianto Emiliano Mondonico; il Torino ha anche perso la bellezza di 8 finali ed è quarta (insieme all’Inter) per numero di finali disputate in Coppa Italia. Il Genoa ha raggiunto l’ultimo atto due volte, a distanza di tre anni: nel 1937 è arrivato il titolo con il gol di Luigi Torti a battere la Roma (finale giocata a Firenze), nel 1940 con la Fiorentina in casa era stato Mario Celoria a sancire il ko del Grifone. Adesso è arrivato il momento di stare a vedere quello che succederà tra poco, perché le due squadre sono pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco e allora noi ci mettiamo comodi e leggiamo le formazioni ufficiali di Torino Genoa, che prende il via! TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Bonifazi, Bremer, Djidji; De Silvestri, Meité, Lukic, Laxalt; Berenguer, Zaza; Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri GENOA (3-5-2): I. Radu; Goldaniga, C. Romero, C. Zapata; Ghiglione, Schone, Behrami, Cassata, Barreca; Agudelo, Favilli. Allenatore: Davide Nicola (agg. di Claudio Franceschini)

TORINO COL FAVORE DEL PRONOSTICO

Torino Genoa, che sarà diretta dal signor Sacchi, si gioca alle ore 21:15 di giovedì 9 gennaio: allo stadio Olimpico di Torino va in scena la partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020. E’ il momento in cui entrano in corsa anche le big, e dunque il torneo diventa sempre più interessante; si gioca sempre in partita secca con la possibilità di tempi supplementari e calci di rigore, ed entrambe le squadre arrivano da un risultato positivo in campionato. Benissimo il Torino, che domenica sera ha vinto sul campo della Roma grazie ad una doppietta di Belotti e si è rilanciato verso le posizioni che portano in Europa League; il Genoa invece ha salutato l’esordio di Davide Nicola in panchina prendendosi un successo di fondamentale importanza contro il Sassuolo, abbandonando l’ultimo posto in classifica e riprendendo la marcia verso la salvezza. Vedremo ora quello che succederà nella diretta di Torino Genoa, della quale possiamo intanto valutare anche le probabili formazioni studiando le scelte da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO GENOA

In Torino Genoa Walter Mazzarri dovrebbe operare il turnover, ma essendo l’esordio dei granata in Coppa Italia non sappiamo quanto sarà profondo: tuttavia possiamo ipotizzare che saranno titolari alcuni giocatori che finora hanno visto meno il campo. Dunque Rosati o Ujkani in porta, con una difesa nella quale possono trovare spazio Bremer e Bonifazi insieme eventualmente a Djidji o N’Koulou; Ansaldi, out domenica per squalifica, giocherà sulla corsia e con lui ci sarà Laxalt, in mezzo al campo invece Meité potrebbe tornare titolare affiancando uno tra Lukic e Rincon con due trequartisti tra i quali potrebbe esserci posto anche per Zaza, che può anche giocare come prima punta dando respiro a Belotti e dunque con la conferma di Berenguer e Verdi. Il Genoa invece sarà in campo con il solito 3-5-2: da valutare Destro che potrebbe essere titolare, ma con lui se la gioca Pinamonti rimasto in tribuna sabato e anche Agudelo e Sanabria. Avremo Sturaro a giocare in mezzo al campo dove può avere una maglia anche Rovella, con Klimavicius o Cleonise da esterno destro e Pajac dall’altra parte; Jagiello e Cassata possono essere ancora titolari in mediana mentre Cristian Romero, Biraschi e Criscito saranno eventualmente disposti nel terzetto arretrato a protezione di Ionut Radu che potrebbe essere confermato tra i pali, nonostante la pressione di Perin.

