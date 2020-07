Diretta Torino Genoa/ Streaming video tv: adesso rischiano anche i granata (Serie A)

Torino Genoa è in diretta dallo stadio Olimpico nel capoluogo piemontese, e si gioca alle ore 19:30 di giovedì 16 luglio: la partita rappresenta uno dei due posticipi nella 33^ giornata di Serie A 2019-2020, ed è un delicatissimo incrocio per la salvezza. I granata sono la squadra che ha fatto peggio nel girone di ritorno, è reduce dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter e dunque continua nel suo periodo negativo, la classifica parla chiaro e, entrando in questa giornata, Moreno Longo si trovava a soli 5 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Serve una vittoria che scacci la crisi e i fantasmi, e sarebbe una delusione pazzesca visto che questo gruppo aveva qualche timida speranza di arrivare in Europa; soffre anche il Genoa, che se non altro nel turno precedente ha battuto un colpo superando di slancio la Spal ma ha mantenuto un distacco minimo sulla zona calda. Dovesse vincere, il Grifone si troverebbe comunque ad un solo punto dal Torino avendo coinvolto un’altra rivale nella corsa. Ora vediamo in che modo le due squadre si possono presentare sul terreno di gioco: aspettiamo dunque la diretta di Torino Genoa leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

Moreno Longo deve rinunciare a Zaza per Torino Genoa, dunque l’assetto della squadra granata sembra già costruito. Sarà un 3-4-2-1: Berenguer e Verdi supportano un Belotti che sta vivendo un particolare momento di forma, a centrocampo restano De Silvestri e Ansaldi a coprire le corsie esterne con Ola Aina che dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre in mezzo al campo il ballottaggio riguarda Rincon e Lukic con il venezuelano favorito, questo perché Meité dovrebbe comunque essere titolare. Difesa comandata da Nkoulou e probabilmente identica a quella di lunedì: Izzo e Bremer la completeranno, con Sirigu ovviamente in porta.

Nel Genoa è rientrato anche Criscito, che punta un posto dal primo minuto: eventualmente glielo lascerebbe Barreca (un ex) con Biraschi a percorrere l’alta fascia e una zona centrale nella quale Sturaro può tornare titolare per posizionarsi al fianco di Schone, in un 3-5-2 questa volta di stampo classico. Pandev si gioca una maglia al fianco di Pinamonti, ma deve vincere la concorrenza dell’altro ex Iago Falque; il macedone parte comunque favorito dopo il gol segnato alla Spal, in difesa si dovrebbe rivedere Soumaoro con la conferma di Andrea Masiello, in porta Perin e ballottaggio Goldaniga-Cristian Romero per l’ultima maglia.

A tracciare un pronostico su Torino Genoa è stata anche l’agenzia Snai, secondo cui i granata partono favoriti: il segno 1 su cui puntare per la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,20 volte quello che avrete deciso di investire, mentre arriviamo ad un valore di 3,35 volte la giocata con il segno 2 per il successo del Grifone. Quasi identica l’eventualità del segno X per il pareggio, perché in quel caso la vincita ammonterebbe a 3,30 volte la somma sul piatto.

