Diretta Torino Inter Primavera/ Streaming video tv: quasi un testa-coda

DIRETTA TORINO INTER PRIMAVERA: CAPOLISTA SUPER FAVORITA!

Torino Inter Primavera, in diretta alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 8 maggio 2021, si gioca per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Dando uno sguardo alla classifica del torneo, dovremmo aspettarci una partita a senso unico nella diretta di Torino Inter Primavera, dal momento che i granata sono penultimi con appena 16 punti mentre l’Inter è capolista anche con i suoi ragazzi e guida la graduatoria a quota 40 punti. Destini ben diversi dunque da chi si ritrova a rischio retrocessione e chi invece sogna uno scudetto come quello dei grandi, anche se all’andata il Torino fu a sorpresa capace di imporre un pareggio casalingo all’Inter.

Quanto invece alla scorsa giornata, ricordiamo che l’Inter aveva vinto 3-2 contro il Sassuolo settimana scorsa, mentre il Torino si è preso una boccata d’ossigeno vincendo per 0-1 ad Ascoli, sul campo dell’unica squadra che in classifica è dietro ai granata. La capolista oggi partirà dunque favorita: Torino Inter Primavera confermerà le previsioni sulla carta?

DIRETTA TORINO INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Inter Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia, il punto di riferimento per tutto il campionato Primavera 1: per la precisione, questa partita sarà visibile sul canale Sportitalia 60, oltre che in diretta streaming video, la quale sarà disponibile tramite l’app di Sportitalia oppure all’indirizzo Internet www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER PRIMAVERA

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Torino Inter Primavera. Per i padroni di casa granata, scegliamo un modulo 4-2-3-1 che dovrebbe prevedere Sava in porta e davanti a lui i quattro difensori Todisco, Spina, Celesia e Greco; in mediana la coppia formata da Kryeziu e Savini, infine il reparto offensivo con Lovaglio, Karamoko e La Marca sulla trequarti in appoggio alla prima punta Cancello. Quanto agli ospiti, i nerazzurri potrebbero scendere in campo con un 3-5-2 e questi possibili titolari dal primo minuto: Stankovic in porta; davanti a lui la difesa a tre composta da Youte Kinkoue, Hoti e Sottini; nel folto centrocampo a cinque potremmo invece vedere da destra a sinistra Zanotti, Wieser, Casadei, Sangalli e Vezzoni, infine Fonseca e Satriano saranno titolari nella coppia d’attacco.

