DIRETTA TORINO INTER/ Video streaming tv: cosa ci dice la storia recente? (3 giugno 2023)

DIRETTA TORINO INTER: TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Torino Inter andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre allo stadio “Olimpico” di Torino. Dal 1990 ad oggi le due compagini si sono affrontate in ben ventidue occasioni: la prima sfida risale al 23 settembre 1990 e terminò con una vittoria dei padroni di casa per 2-0. La prima affermazione nerazzurra è, invece, datata 24 gennaio 1993, 1-2 nel ventesimo turno del campionato di Serie A.

Passando a sfide più recenti le ultime uscite in Piemonte raccontano di un pareggio (1-1 con i gol di Bremer e Sanchez) il 13 marzo 2022 e di una vittoria dell’Inter (1-2 con le reti realizzate da Lukaku, Sanabria e Lautaro Martinez) il 14 marzo 2021. La partita con più marcature è, infine, quella del 20 ottobre 2013: un pareggio pieno di emozioni e gol fino al 3-3 conclusivo determinato dai gol di Farnerud, Immobile e Bellomo per i granata e Guarin, Palacio e Belfodil per gli ospiti. (Giulio Halasz)

TORINO INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Inter non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 38^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

INZAGHI CON LA TESTA A ISTANBUL?

Torino Inter, in diretta sabato 3 giugno 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. Inzaghi a grandi passi verso la grande finale di Istanbul in Champions League di sabato 10 giugno. Nel frattempo l’Inter ha dimostrato di volersi giocare ancora il secondo posto in campionato, dopo il 3-2 all’Atalanta servirà un successo in casa dei granata per mettere pressione alla Lazio, 2 punti avanti ed impegnata in trasferta ad Empoli.

Senza la nuova penalizzazione alla Juventus, per il momento l’ottavo posto che si sta giocando il Torino vale solo per saltare la parte preliminare di Coppa Italia. Un’eventuale esclusione dei bianconeri dalle Coppe da parte dell’UEFA rimetterebbe in gioco i granata per la Conference League, con lo 0-4 allo Spezia che ha confermato l’eccellente momento dei granata. All’andata sofferta vittoria dell’Inter che ha battuto di misura il Toro con un gol di Brozovic all’89’, 1-1 il 13 marzo 2022 nell’ultimo precedente tra le due squadre in casa dei granata.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER

Le probabili formazioni della diretta Torino Inter, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lukaku.

TORINO INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.

