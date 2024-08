DIRETTA VENEZIA TORINO: TESTA A TESTA

Molti potrebbero pensare che la diretta di Venezia Torino sia relativamente giovane come disputa, ma la realtà è che già dal 1942 le due squadre si affrontano per un totale di 24 match disputati. La storia pende a favore dei granata, anche grazie al Grande Torino di quegli anni che hanno permesso al Toro di vincere 11 partite contro i lagunari, mentre le restanti partite di dividono in sette pareggi e sei vittorie del Venezia.

L’ultima volta si sono affrontate nella stagione 22/23 ma non possiamo non citare quella di venti anni fa, ripercorrendo la stagione 2001/02 in cui aprì le marcature un certo Maniero che segnò dopo appena sette minuti di gioco, la partita rimase sull’1-0 fino ai minuti di recupero in cui il Toro trovò il pareggio con Galante, fu un pareggio importante per la lotta alla salvezza di quegli anni. Passiamo invece alle statistiche nel prossimo blocchetto per entrare ancora di più dentro la diretta di Venezia Torino. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VENEZIA TORINO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La terza giornata di Serie A sarà tutta trasmessa su DAZN così come la diretta Venezia Torino che avrà la copertura della piattaforma londinese. Come tutte le partite del massimo campionato italiano, per seguire Venezia Torino potrete anche consultare la nostra diretta testuale che vi aggiornerà costantemente sul risultato e le azioni principali di questo match.

DI FRANCESCO INSEGUE LA PRIMA VITTORIA CON I VENETI

La terza giornata di Serie A si aprirà al Penzo di Venezia dove, alle 18,30, scenderanno in campo i 22 protagonisti della diretta Venezia Torino. La partita è di quelle già molto importanti con le due squadre che vivono momenti totalmente opposti e cercano di fare il risultato per andare con tranquillità alla sosta per le nazionali.

Il Venezia giocherà la sua prima partita in casa della stagione e lo farà dopo due giornate che hanno portato un solo punto dal Franchi contro la Fiorentina. Di Francesco ha mostrato qualche idea interessante ma la squadra rimane ancora incompleta e il calciomercato potrebbe portare gli ultimi tasselli per puntare alla salvezza. Molto più entusiasmo, invece, sulla panchina di Paolo Vanoli che vede il suo Torino al terzo posto in classifica dopo un pareggio ed una vittoria contro Milan e Atalanta. I tifosi granata sono in aperta contestazione con la società che, secondo loro, è in ritardo sul mercato e ha ceduto troppo a cuor leggero Raoul Bellanova.

VENEZIA TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per avvicinarci alla diretta Venezia Torino, andiamo ad approfondire il discorso relativo alle scelte dei due allenatori in vista di questa sfida. Di Francesco confermerà il suo 3-4-2-1 con Idzes, Altare e Sverko a reggere la difesa davanti a Joronen. A centrocampo potrebbe trovare la titolarità Nicolussi Caviglia da affiancare a Duncan mentre, in attacco, il Venezia spera di recuperare Pohjanpalo anche se il titolare dovrebbe comunque essere Gytkjaer.

Solo conferme in casa Torino con Vanoli che si fida dell’undici che ha battuto l’Atalanta ed è pronto a riproporlo. Pedersen cerca la prima maglia da titolare nella sua avventura in granata con Vojvoda che potrebbe scalare nei tre difensori e lasciare in panchina un Tameze non troppo brillante. In avanti il ballottaggio è tra Che Adams ed Antonio Sanabria con lo scozzese in vantaggio e pronto a far coppia con Duvan Zapata.

VENEZIA TORINO, LE QUOTE

Passiamo all’analisi delle quote della diretta Venezia Torino usando le proposte di Sisal che ci danno un’idea di quello che potrà essere l’andamento del match. I padroni di casa, nonostante il fattore campo a favore, partono sfavorito ed una loro vittoria è quotata a 3,75 contro il 2 a favore del Torino a 2,05 e il pareggio X a 3,25.