DIRETTA LAZIO CREMONESE PRIMAVERA: UN BELL’ANTICIPO

Appuntamento già alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, venerdì 8 novembre 2024, quando l’undicesima giornata del Campionato Primavera 1 avrà inizio con la diretta Lazio Cremonese Primavera. I padroni di casa della Lazio arrivano dal pareggio sul campo del Cagliari a reti bianche, un punto che comunque consolida la posizione di altissima classifica per i biancocelesti, sebbene abbia sancito la fine della precedente striscia di tre vittorie consecutive, magari da provare a rilanciare con la diretta Lazio Cremonese Primavera.

L’appuntamento sembra abbastanza favorevole, ma dando comunque merito a una Cremonese che sta facendo finora forse meglio del previsto. I grigiorossi sono reduci da una sconfitta casalinga contro la Fiorentina, ma hanno 12 punti in classifica e un bel numero di squadre alle loro spalle, per cui il cammino verso la salvezza finora sta procedendo al meglio. Se poi arrivasse anche un acuto in trasferta, sarebbe festa: che cosa ci dirà la diretta Lazio Cremonese Primavera?

LAZIO CREMONESE PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Anche per l’anticipo del venerdì pomeriggio le modalità per usufruire della diretta Lazio Cremonese Primavera in tv sono quelle ben note a tutti gli appassionati: tutte le partite del Campionato Primavera 1 sono infatti visibili in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia. Questo significa di conseguenza che saranno il sito Internet e l’app di Sportitalia a offrire anche il servizio della diretta streaming video Lazio Cremonese Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CREMONESE PRIMAVERA

Adesso possiamo anche analizzare le notizie circa le probabili formazioni per la diretta Lazio Cremonese Primavera. Cominciando dai padroni di casa, il mister biancoceleste Stefano Sanderra dovrebbe affidarsi al 3-5-2 come modulo: in porta Renzetti, davanti a lui la difesa a tre formata da Bordon, Petta e Zazza; nel folto centrocampo a cinque ecco il perno Munoz affiancato dalle due mezzali Di Tommaso e Nazzaro, con Serra sulla corsia di destra e Milani su quella mancina. Balde e Sulejmani dovrebbero infine comporre dal primo minuto il tandem d’attacco della Lazio Primavera.

Passando poi a parlare anche degli ospiti grigiorossi, la Cremonese Primavera di mister Elia Pavesi dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2: in porta Malovec, protetto da una difesa a tre formata da Zilio, Duca e Prendi; nel quartetto di centrocampo ecco Lordkipanidze e Lottici Tessadri nel cuore della mediana, con Cartaboni sulla corsia di destra e Nagrudnyi invece ala sinistra. Infine il reparto offensivo della Cremonese Primavera, con Faye trequartista alle spalle dei due attaccanti Gabbiani e Ragnoni Galli.