Diretta Torino Pro Vercelli/ Streaming video e tv: classica estiva per Giampaolo

Torino Pro Vercelli, diretta dall’arbitro Michele Giordano è la partita amichevole in programma oggi, sabato 5 settembre 2020 allo stadio Olimpico-Grande Torino: fischio d’inizio previsto alle ore 18.00. E’ dunque con una vera classica che si conclude il ritiro estivo della formazione granata di Mister Giampaolo: con la diretta tra Torino e Pro Vercelli questa sera ci attende match di grande lusso, dalla solida tradizione e che pure sarà un banco di prova di grandissimo livello per la squadra del Toro. Che certo vuole chiudere la preparazione estiva con un sorriso: per ora la squadra granata si è comportata molto bene sotto la direzione di Marco Giampaolo (arrivato in panchina solo poche settimane fa) e vi sono ottimi segnali di ottimismo in vista della prossima stagione di Serie A, che comincerà esattamente tra due settimane. Ora serve dunque mettere la ciliegina sulla torta, in una sfida che vedrà un avversario agguerritissimo e in fase avanzata di preparazione, in vista della prossima stagione nel campionato di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Ricordiamo che la diretta tra Torino e Pro Vercelli sarà visibile, dalle ore 18.00 in diretta tv su Torino Channel, al canale 234 della piattaforma di Sky. Non sono state però date indicazioni riguardati una eventuale diretta streaming video della partita. Consigliamo i tifosi di collegarsi poi anche ai profili social delle due squadre, che informeranno con dovizia su quanto sta accadendo in campo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO PRO VERCELLI

Per le disegnare le probabili formazioni di Torino e Pro Vercelli, Giampaolo ancora una volta dovrà fare i conti con numerose assenze: sono infatti parecchi i granata assenti perchè chiamati dalle rispettive nazionali. Ecco che però il tecnico dovrebbe dare di nuovo spazio al 4-3-1-2 già visto con la Pro Patria pochi giorni fa, e dove sarà Milinkovic Savic a fare le veci dell’assente Sirigu (richiamato da Mancini). Di fronte al numero 1 dovrebbero venir riconfermati Izzo, Nkoulou, Buongiorno e Ansaldi, ma dalla panchina scalpita Bremer. Per la mediana si fanno avanti i nomi di Meite e Rincon come di Aina: sarà Berenguer a supportare le due punte, Zaza e Rauti. Per la Pro Vercelli di Mister Modesto, dovremmo invece rivedere il classico 3-5-2, con Sara tra i pali e in difesa confermati Auriletto, Carosso e Masi. Nell’ampio reparto a cinque sono sicuri della maglia da titolare solo i centrali Graziano, Erradi e Bani, mentre per l’attacco la prima ipotesi vedrà in campo dal primo minuto Comi e Rolando.

