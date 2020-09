Diretta Torino Pro Patria/ Streaming video e tv: secondo impegno per Giampaolo

Torino Novara, in diretta dallo Stadio Olimpico Grande Torino, è la partita amichevole in programma oggi, mercoledì 2 settembre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Secondo appuntamento per i granata di Giampaolo in questa bollente estate di preparazione alla stagione 2020-21 della Serie A: il Toro torna dunque in campo dopo pochi giorni di allenamento per affrontare la Pro Patria di Mister Javorcic, club che milita nel campionato della Serie C e che pure è in fase avanzata di preparazione. E davvero pare che i granata non vedono l’ora di tornare a mettersi alla prova: la squadra, sotto la guida di Marco Giampaolo, arrivato nello spogliatoio solo lo scorso 7 agosto, vuole riscattarsi dalla stagione 2019-20 terribile che si è chiusa sole poche settimane fa, tra delusione e fortissime polemiche. Ma per farlo serve prepararsi ai primi appuntamenti (sempre più prossimi ormai, la Serie A comincerà tra circa tre settimane) al meglio: ecco dunque con la diretta tra Torino e Pro Patria un’occasione preziosa per mettere minuti nelle gambe e provare, contro una formazione coriacea (che già in passato gli aveva dato problemi), le prime indicazioni del nuovo tecnico. Senza dimenticare i volti nuovi di mercato: da Linetty e Vojvoda, i tifosi sono impazienti di rivedere i loro beniamini in campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Ricordiamo che la diretta tra Torino e Pro Patria sarà visibile, dalle ore 18.00 in diretta tv su Torino Channel, al canale 234 della piattaforma di Sky. Non sono state però date indicazioni riguardati una eventuale diretta streaming video della partita. Consigliamo i tifosi di collegarsi poi anche ai profili social delle due squadre, che informeranno con dovizia su quanto sta accadendo in campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORINO PRO PATRIA

Alla vigilia della diretta tra Torino e Pro Patria certo ci risulta complicato fissare con certezza le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di questa amichevole di grande prestigio, prevista solo oggi pomeriggio. Trattandosi di un test match, chiaramente sia Giampaolo che Javorcic vorranno il più possibile dare spazio a tutti, attuando parecchi cambi, e pure potrebbero approfittare dell’occasione per provare qualche nuova soluzione tattica: e non scordiamo che in casa granata parecchi giocatori sono stati richiamati dalle proprie nazionali (come Sirigu e Belotti).

Pure, fissato il 4-3-1-2, già testato nei primi giorni del raduno estivo del Toro, ecco che oggi pomeriggio potremmo rivedere dal primo minuto Milinkovic Saivc tra i pali: di fronte ecco Vojvoda, Buongiorno, Djidji e Ansaldi, anche se Nkoulou e Izzo scalpitano dalla panchina. Per la mediana ecco spazio a Aina, Segre e Kone, con uno tra Berenguer e Iago Falque pronti a collocarsi alle spalle delle due punte: qui non ci sarà il Gallo, ma saranno pronti Zaza, Edera e Rauti a giocarsi le due maglie. Dovrebbe essere il 3-5-2 il modulo di Javorcic, dove saranno tante le conferme rispetto all’11 visto in amichevole con l’Albinoleffe pochi giorni fa. Pronti in tal senso Mangano tra i pali, come il trittico Molinari-Lombardoni-Boffelli in difesa: per la mediana non mancheranno Spizzichino e Galli sull’esterno, con al centro Brignoli, Fietta e Ghioldi. Le Noci e Parker saranno i bomber di riferimento.

