DIRETTA TORINO ROMA/ Video streaming tv: la storia recente è giallorossa (Serie A, 24 settembre 2023)

DIRETTA TORINO ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta dell’incontro Torino Roma chiude la giornata di campionato. Le due formazioni sono alla ricerca di punti ed all’interno della loro storia si sono affrontati ben 49 volte partendo dal 1990. Nel 1990 ad avere la meglio fu il Torino con il risultato di 1-0, come quest’oggi si trattava della quinta giornata del campionato di serie A. Roma che ebbe la meglio nella gara di ritorno imponendosi allo stadio Olimpico con il risultato di 2-0. Roma che ha ottenuto 29 successi su 49 sfide giocate contro il Torino, l’ultima, in termini cronologici, è datata 8 Aprile 2023.

Successo arrivato grazie alla rete dagli 11 metri firmata dall’asso argentino Paulo Dybala dopo soltanto 8 minuti dall’inizio della sfida. L’ultima vittoria del Torino, invece, è datata 2021 quando si impose con il risultato di 3-1. In gol l’ex Sanabria, Zaza e Rincon. Per la Roma gol nei primi minuti realizzato dallo spagnolo Borja Majoral servito dal connazionale Pedro. L’ultimo pareggio dal punto di vista cronologico è quello del 2022 quando Matic riuscì a pareggiare i conti dopo la rete realizzata da Linetty; il mezzo il calcio di rigore sbagliato dall’ex di turno Andrea Belotti. (Marco Genduso)

DIRETTA TV TORINO ROMA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Torino Roma sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Torino Roma è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

TORINO ROMA: SFIDA MOLTO EQUILIBRATA

La diretta Torino Roma, in programma domenica 24 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Olimpico” di Torino, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Sfida che si preannuncia molto equilibrata con le due squadre in un buon momento: i granata, a quota sette punti in classifica, sono reduci da due vittorie consecutive contro Genoa e Salernitana. I giallorossi, invece, si sono rialzati rifilando addirittura sette gol all’Empoli prima di vincere il match di Europa League in casa dello Sheriff Tiraspol.

TORINO ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Torino Roma in programma allo stadio “Olimpico” di Torino. Mister Juric ha raccolto buone nuove in settimana visti i recuperi di Ilic e Vlasic, da valutare Vojvoda che tenta il recupero in extremis. Per Mourinho, invece, da monitorare le condizioni di Smalling e Pellegrini mentre Renato Sanches, dopo il problema muscolare rimediato giovedì in Europa League, rimarrà fuori. In avanti la coppia Dybala-Lukaku.

TORINO ROMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Torino Roma danno per favorita la squadra di mister Mourinho con il segno 2 proposto a 2.55. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria granata è dato a 3.05 mentre il pareggio si gioca a 3.10.











