Diretta Torino Sassuolo/ Streaming video tv: granata in grande forma (Serie A)

DIRETTA TORINO SASSUOLO: JURIC HA TROVATO LA QUADRA

Torino Sassuolo, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 15:00 dallo stadio Olimpico Grande Torino, è valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. I granata sono reduci da due vittorie consecutive, l’ultima nella trasferta in terra ligure, conseguita contro la Sampdoria, con il risultato finale di 1-2. La squadra di Ivan Juric sta vivendo un ottimo periodo di forma. I granata sembrano aver trovato la giusta continuità di rendimento, come dimostrano i 4 successi nelle ultime cinque giornate di campionato. Il Torino è tornato quindi a sperare in un posto in Europa nella prossima stagione, occupando il nono posto con 31 punto, quattro in meno rispetto alla Fiorentina che è sesta.

Il Sassuolo arriva alla sfida dell’Olimpico, dopo la pesante sconfitta subita tra le mura amiche contro il Verona, partita terminata con il punteggio di 2-4. La squadra di Alessio Dionisi sta facendo fatica nel trovare costanza, infatti nelle ultime cinque giornate di campionato ha collezionato una vittoria, due pareggi e altrettante sconfitte. I neroverdi occupano la dodicesima posizione con 28 punti. La gara di andata, disputata al Mapei Stadium lo scorso settembre è terminata 0-1 in favore del Torino.

DIRETTA TORINO SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Torino Sassuolo sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO SASSUOLO

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Torino Sassuolo, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. L’allenatore granata, Ivan Juric, opterà per l’ormai rodato modulo, il 3-4-2-1. A reggere il peso dell’attacco ci sarà Sanabria, con Brekalo e Praet a supportarlo. Questa la probabile formazione titolare del Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria.

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, risponderà con un 4-2-3-1. In mediana dovrebbero esserci Frattesi e Maxime Lopez, con il terzetto Berardi, Raspadori e Kyriakopoulos a supportare l’unica punta Scamacca. Ecco la probabile formazione titolare dei neroverdi: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Torino Sassuolo di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra granata, infatti la vittoria del Torino, abbinata al segno 1, è quotata 2.10. L’eventuale risultato finale di parità, con segno X, viene proposto a 3.45. Il successo esterno del Sassuolo, con il segno 2, viene presentato con una quota di 3.45.



