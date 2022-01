DIRETTA SAMPDORIA TORINO/ Video streaming tv: una storia lunga e gloriosa

DIRETTA SAMPDORIA TORINO: TESTA A TESTA

La diretta di Sampdoria Torino si è già disputata al Luigi Ferraris in altre 54 occasioni in Serie A col bilancio che è nettamente in favore dei blucerchiati. I padroni di casa hanno vinto 23 volte rispetto alle 7 degli ospiti mentre ben 24 sono i pareggi. La Doria in queste gare ha segnato 73 reti mentre i granata ne hanno fatte 43. L’ultima volta in A a Marassi i blucerchiati si imposero col risultato di 1-0. Era il 21 marzo del 2021 e la gara fu decisa dai due giocatori più in forma di questa stagione e cioè Antonio Candreva servito dentro da Manolo Gabbiadini.

Il Toro non vince a Genova contro la Samp dal pesante 1-4 del novembre del 2018. La gara in questione era stata aperta da una doppietta di Andrea Belotti nel primo tempo. Nella ripresa rendeva più rotondo il risultato Iago Falque con Quagliarella che accorciava al minuto 65 ritirando in porta un rigore respinto sempre da lui calciato. Il sigillo sul match lo metteva poi al minuto 78 Izzo. Sarà interessante vedere come questa gara cambierà i numeri tra le due squadre. (agg Matteo Fantozzi)

SAMPDORIA TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Sampdoria Torino di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

OTTIMO PERIODO PER LA SQUADRA DI JURIC

Sampdoria Torino, in diretta sabato 15 gennaio alle ore 15:00, dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, aprirà la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. I blucerchiati sono reduci dalla sconfitta di misura subita in casa del Napoli, con la gara terminata 1-0 grazie al gol decisivo di Petagna. Quest’ultima è stata la seconda partita consecutiva persa dalla squadra allenata da Roberto D’Aversa, la quale con 20 punti occupa la quindicesima posizione di classifica, a quattro lunghezze di vantaggio rispetto alla zona retrocessione.

I granata arrivano alla sfida del Ferraris, dopo la brillante vittoria interna contro la Fiorentina, con la gara che si è conclusa con l’ampio punteggio di 4-0. Il Torino di Ivan Juric sta vivendo un ottimo periodo di forma, infatti ha vinto tre delle ultime quattro partite disputate, perdendo solamente contro la capolista Inter. I piemontesi occupano la nona posizione in classifica, con la zona-Europa distante quattro punti. Nella gara di andata, disputata allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata hanno avuto la meglio, vincendo con un netto 3-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA TORINO

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Sampdoria Torino: come le squadre si affronteranno nella gara valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Il tecnico blucerchiato, Roberto D’Aversa dovrebbe schierare i suoi uomini con il consueto modulo 4-4-2. Falcone difenderà i pali della Sampdoria, sostituendo l’infortunato Audero. Ecco la probabile formazione titolare: Falcone; Conti, Dragusin, Ferrari A, Augello; Candreva, Ekdal, Rincon, Thorsby; Gabbiadini, Caputo.

Ivan Juric, allenatore del Torino, risponderà con il modulo 3-4-2-1. In porta confermato Gemello dopo il buon esordio dello scorso turno, mentre in difesa dovrebbe essere riproposto Rodriguez come braccetto sinistro del trio difensivo. In attacco confermato Brekalo, dopo la doppietta contro la Fiorentina, il quale insieme a Pjaca dovrebbe supportare l’unico attaccante, Sanabria. Questa la probabile formazione titolare granata: Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Sanabria.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della diretta Sampdoria Torino di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto equilibrata, infatti la vittoria della Sampdoria, abbinata al segno 1, è quotata 2.80. L’eventuale risultato di parità, proposto con il segno X, ha una quota di 3.15. Leggermente favorito il Torino, con il segno 2 quotato 2.55.

