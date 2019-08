Diretta Torino Sassuolo/ Streaming video tv: i granata partono favoriti (Serie A)

Torino Sassuolo si gioca alle ore 20:45 di domenica 25 agosto, ed è valida per la prima giornata della Serie A 2019-2020: bello spettacolo nell’esordio delle due squadre, che hanno confermato i loro allenatori e proveranno a migliorare quanto fatto nella passata stagione. Per i granata vorrebbe dire centrare sul campo la qualificazione in Europa League, della quale stanno ultimando in questi giorni i turni preliminari per accedere alla fase a gironi; Walter Mazzarri ha lavorato bene con la società piemontese e sa di poter fare ancora meglio, lo stesso si può dire di un Roberto De Zerbi in grande crescita, uno dei migliori allenatori emergenti che però dovrà provare ad avere un passo più costante nell’arco del suo campionato, e cercherà di non far pesare troppo le cessioni illustri operate in estate; ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Torino Sassuolo, aspettando il calcio d’inizio possiamo fare una breve analisi sulle possibili scelte da parte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

Nelle probabili formazioni di Torino Sassuolo scopriamo, come già visto in Europa, che i granata si affidano alle stesse scelte dello scorso anno: è rientrato Bremer che si piazza in difesa con Izzo e Nkoulou (davanti a Sirigu), per il resto Mazzarri punta sull’usato sicuro: De Silvestri e Ansaldi favoriti per le corsie laterali . ma attenzione a Ola Aina, che è rientrato – e una mediana nella quale Rincon e Meité sgomitano per avere la maglia al fianco di Baselli. Rispetto all’ultima stagione cambia il modulo: ci sarà un tridente con Zaza che giocherà a sinistra (visti i problemi di Iago Falque) con Berenguer a destra, in mezzo ovviamente Belotti. Il Sassuolo conferma il 4-3-3: Marlon e Gian Marco Ferrari a protezione di Consigli, Toljan esordisce a destra con Rogério che invece viene schierato regolarmente dall’altra parte. In mezzo al campo ecco altri volti nuovi: Hamed Traoré sarà il regista di riferimento con Obiang che invece si piazzerà sulla mezzala, sul centrosinistra gioca Locatelli. Nel tridente offensivo spazio per Caputo arrivato dall’Empoli, con lui Djuricic e Boga che partiranno sugli esterni.

Le quote previste per Torino Sassuolo (analizziamo quelle dell’agenzia di scommesse Snai) indicano nei granata la chiara favorita per la prima di Serie A: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,85 volte la somma investita, contro il valore di 4,50 che è stato posto sul segno 2 per il successo esterno dei neroverdi. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,45 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



