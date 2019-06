MERIH DEMIRAL ALLA JUVENTUS/ Accordo col Sassuolo, le cifre: spunta l’ipotesi Sensi!

Accordo Sassuolo-Juventus per Merih Demiral, ma non solo. Nelle scorse ore è andato in scena un incontro tra i due club, che vantano rapporti più che ottimi, e secondo quanto riporta Tuttomercatoweb spunta un nome nuovo nella trattativa: la Vecchia Signora ha chiesto informazioni per Stefano Sensi, centrocampista neroverde reduce da un’ottima stagione. Il regista è un pallino di Fabio Paratici, che deve fare i conti con la concorrenza del Milan. E sono anche altri i nomi in ballo tra i due club: da Rogerio a Lirola, passando per Magnani. Nel frattempo il club emiliano è già al lavoro per sostituire il talentuoso difensore turco: uno dei profili sul taccuino della dirigenza nero verde è quello di Luka Bogdan, giovane centrale croato del Livorno arrivato in Italia grazie al Catania. Su di lui anche Roma e Napoli. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

AFFARE DA 15 MILIONI DI EURO

L’acquisto di Merih Demiral da parte della Juventus non significa che il prossimo anno il talentuoso difensore turco vestirà sicuramente il bianconero. Come sottolineato dal portale sassuolonews.net, infatti, i neroverdi cercheranno fino all’ultimo di trattenere il centrale esploso con De Zerbi. Molto, però, dipenderà dalla valutazione che esprimerà il prossimo allenatore della Juventus (ancora ignoto al netto delle indiscrezioni che portano a Pep Guardiola) durante il prossimo ritiro estivo. Bisogna infatti ricordare che nella rosa bianconera sono già presenti Chiellini, Bonucci, Rugani e con ogni probabilità verrà acquistato un altro centrale di spessore. Sassuolonews intanto scrive:”Ai neroverdi verranno girati probabilmente anche alcuni giovani talenti della Primavera bianconera, un po’ come accaduto con Rogerio, Lirola e Tripaldelli. Si parla di Matheus Pereira e Muratore ma potrebbero esserci anche altri nomi”. (agg. di Dario D’Angelo)

LE PAROLE DI DE ZERBI

Il difensore turco Merih Demiral come nuovo tassello della difesa della Juventus e dell’asse sulla via Emilia col Sassuolo. Una sinergia di mercato che a ben vedere non accontenta proprio tutti. Di chi parliamo? Di quel Roberto De Zerbi, allenatore dei neroverdi, che il talento Demiral lo ha fatto sbocciare quando ancora era un oggetto sconosciuto e che al turco, nonostante l’intesa tra Juventus e Sassuolo sia stata già trovata, non ha ancora rinunciato. Lo si evince dalle parole pronunciate ieri dallo stesso De Zerbi, al termine di un incontro con la dirigenza del Sassuolo per pianificare il futuro, a partire dalla prossima stagione. Il tecnico ha ammesso:”So bene degli accordi già fatti ma credo che gli faccia bene restare un’altra stagione”. Demiral deciderà di ascoltare il suo consiglio o la tentazione di approdare subito alla Juventus sarà troppo forte? (agg. di Dario D’Angelo)

DEMIRAL ALLA JUVENTUS

Merih Demiral sarà con grande probabilità il primo acquisto della Juventus per la stagione 2019-2020. Le ultime indiscrezioni circolanti, sottolineate in particolare dai colleghi di Goal.com, raccontano di come la Vecchia Signora abbia ormai chiuso il colpo con il Sassuolo, un affare da 15 milioni di euro per un calciatore che viene da una stagione in Emilia senza dubbio convincente. Il nazionale turco ha chiuso il campionato in crescendo, con 14 presenze fra cui due reti, non male per uno che è sbarcato al Mapei Stadium solamente durante lo scorso gennaio. La società bianconera ha osservato a più riprese il 21enne proveniente dall’Alanyaspor, e il ds Fabio Paratici ha quindi deciso di entrare in azione, presentando un bel contratto quinquennale allo stesso. Niente da fare per l’Atletico Madrid, che negli ultimi giorni aveva provato ad inserirsi, trovato però la Juventus in netto vantaggio.

MERIH DEMIRAL ALLA JUVENTUS: È FATTA

Non si sa con precisione quale sia l’offerta presentata dai Colchoneros, fatto sta che l’asse Torino-Sassuolo ha retto, e alla fine Demiral sbarcherà all’Allianz Stadium nel giro di qualche giorno. Guai a pensare però che il giovane calciatore turco sia solo di passaggio alla Continassa, visto che la dirigenza è intenzionata ad inserirlo nel pacchetto di centrali insieme a Chiellini, Bonucci e Rugani, una mossa importante visto anche il recente ritiro di Andrea Barzagli, che ha appeso le scarpe al chiodo al termine della scorsa stagione. Demiral ha chiuso il campionato 2018-2019 con 34 partite disputate, di cui 14 in Serie A, 16 nella Superlig turca e 4 nella Coppa di Turchia. 3 le reti segnate, di cui due in Italia, come dicevamo, e una nel campionato del suo paese d’origine. Il contratto di Demiral con il Sassuolo scade al 30 giugno (era in prestito) e secondo Transfermarkt il valore del ragazzo si aggira attorno ai 5 milioni di euro, una cifra però decisamente da rivedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA