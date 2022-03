Diretta Torino Spal Primavera/ Streaming video tv: granata in buona forma

DIRETTA TORINO SPAL PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Torino Spal Primavera, in diretta sabato 19 marzo alle ore 17:00, è valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. I granata sono reduci dal pareggio conseguito sul campo della Sampdoria, gara terminata con il punteggio di 0-0. La squadra di Federico Coppitelli è in un buon periodo di forma, infatti nelle ultime cinque giornate ha conseguito 2 vittorie e 3 pareggi.

La Spal arriva alla gara contro il Torino, dopo la sconfitta casalinga subita contro l’ultima della classe, il Pescara, in cui gli abruzzesi si sono imposti con il punteggio di 1-2. La squadra allenata da Paolo Mandelli non sta vivendo un buon periodo, con 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime cinque partite di campionato. I biancazzurri occupano la penultima posizione in classifica con 19 punti. Nella gara di anta, il Torino si è imposto sulla Spal con il punteggio di 0-2.

TORINO SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Spal Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO SPAL PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Torino Spal Primavera. L’allenatore granata, Federico Coppitelli potrebbe schierare il modulo 4-3-3, con i seguenti undici che dovrebbero partire dal primo minuto: Milan; Savini, Baeten, N’Guessan, Anton; Garbett, Angori, Dellavalle; Caccavo, Zanetti, Gineitis.

Paolo Mandelli, tecnico della Spal, dovrebbe rispondere schierando la sua formazione con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione biancazzurra, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta contro il Torino: Rigon; Valdesi, Saio, Nador, Yabre; Martini, Mihai, Boccia; Noireau, Wilke, Orfei.











