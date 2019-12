Diretta Roma Spal/ Streaming video e tv: tutto facile per Fonseca? (Serie A)

Roma Spal, partita diretta dal signor Antonio Giua, rappresenta il primo posticipo nella 16^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: allo stadio Olimpico si gioca una sfida tra due squadre che sono separate da 20 punti in classifica e, almeno sulla carta, per i giallorossi dovrebbe essere un pomeriggio abbordabile nel tentativo di confermare la propria posizione nella zona Champions League e magari guadagnare qualche punto sulla concorrenza. La Roma di Paulo Fonseca ha giocato in settimana l’ultima partita del girone di Europa League, mentre nell’ultima sfida di Serie A è andata a pareggiare a San Siro frenando la corsa dell’Inter capolista, una partita interpretata molto bene anche dal punto di vista tattico che ha dato fiducia al gruppo. Tempi duri invece per la Spal, che ha perso in casa lo scontro diretto con il Brescia è si è ritrovata ultima in classifica: adesso è davvero arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare a macinare punti, anche se questa diretta di Roma Spal non sembra proprio essere l’ideale per ripartire. Intanto vediamo in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco, valutando insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Spal verrà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder), e dunque solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno quindi seguire questa partita di Serie A, eventualmente sfruttando (qualora impossibilitati a mettersi davanti al televisore) il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPAL

Continuano i problemi per Fonseca: in Roma Spal il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Smalling (che tornerà nel 2020) e ha Lorenzo Pellegrini e Justin Kluivert acciaccati. In caso di forfait di entrambi, sulla trequarti andrebbe a operare uno tra Zaniolo e Mkhitaryan con l’altro che si allargherebbe, ma sarebbe titolare anche Diego Perotti. Al posto di Smalling giocherà ovviamente Federico Fazio che affiancherà Gianluca Mancini, in porta dovrebbe tornare Pau Lopez con i due terzini che saranno Spinazzola e Kolarov, mentre in mediana c’è la conferma per Veretout e Amadou Diawara. La Spal è senza Kurtic, ma Leonardo Semplici non recuperare Reca e Strefezza: dunque il terzino sinistro nel 4-3-1-2 sarà Igor, con Thiago Cionek dall’altra parte e la coppia Vicari-Tomovic a giocare davanti a Etrit Berisha. Nella mediana a tre non dovrebbero essere novità: Valdifiori il playmaker, Murgia (quasi un derby visti i trascorsi biancocelesti) e Missiroli saranno le mezzali che proveranno a sfruttare i costanti movimenti di Petagna, come sempre attaccante di movimento con Jankovic che sarà al suo fianco.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Roma Spal danno fortemente ragione ai giallorossi, che con la loro vittoria (segno 1) vi farebbero guadagnare una cifra pari a 1,27 volte la giocata; il pareggio è identificato dal segno X e porta in dote una vincita corrispondente a 5,50 volte quanto messo sul piatto, mentre con il successo esterno degli estensi arriviamo addirittura ad un valore di 11,00 volte la giocata con questo bookmaker.



