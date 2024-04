DIRETTA/ Torino Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: match al via, si gioca! (8 aprile 2024)

DIRETTA TORINO VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Torino Verona Primavera sta per prendere il via, dunque possiamo spulciare un po’ tra i precedenti di questa partita. Ne troviamo nove, a partire da un turno preliminare dei playoff nel 2017 che si era concluso ai calci di rigore e la qualificazione della squadra granata; il Torino ha vinto cinque partite con due pareggi, due sono quindi le vittorie del Verona che ha vinto sul campo avversario una sola volta, era il settembre di sette anni fa e i gol decisivi erano stati segnati da Rayyan Baniya e Lubomir Tupta (al 90’) che avevano ribaltato l’iniziale vantaggio di Karlo Butic, a segno appena dopo il quarto d’ora di gioco.

L’ultima vittoria casalinga del Torino è invece quella dell’aprile 2022, con lo stesso risultato: nei primi 20 minuti c’era stato il botta e risposta tra Alessandro Dellavalle e Andrea Colistra, poi all’inizio del secondo tempo Kaur Kivila aveva parato un rigore a Thibo Baeten ma al 74’ i granata avevano comunque trovato la rete da tre punti grazie a Stênio. Adesso finalmente possiamo metterci comodi per scoprire quello che succederà sul terreno di gioco in questa partita molto interessante, possiamo lasciar parlare i protagonisti del match perché la diretta di Torino Verona Primavera comincia davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORINO VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta di Torino Verona Primavera basterà collegarsi al canale 60 del digitale terrestre, infatti la partita sarà visibile in chiaro su Sportitalia, in alternativa sarà disponibile lo streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

TORINO VERONA PRIMAVERA: SPAREGGIO PER I PLAYOFF!

Un match che può significare playoffs per una delle due squadre in questa diretta di Torino Verona Primavera, valevole per la 28esima giornata di campionato con il fischio di inizio fissato per oggi 8 aprile 2024 alle ore 16,30. Il Torino Primavera si trova attualmente al sesto posto in classifica nonostante il pareggio ottenuto contro l’Empoli, in un rocambolesco 2-2.

La squadra granata cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria e continuare la loro scalata in classifica. Il Verona Primavera occupa il nono posto in classifica dopo una brutta sconfitta per 4-1 subita contro la Roma.

TORINO VERONA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci dalla diretta di Torino Verona Primavera alle probabili formazioni di questo match giovanile: il Toro potrebbe contare su Perciun nella sua batteria di trequartisti, affidandogli il compito di mettere in porta i suoi compagni di reparto. I suoi passaggi filtranti sono particolarmente efficaci, soprattutto in situazioni di contropiede, e rappresentano un’importante risorsa per l’attacco del Toro.

I rossoblu potrebbero schierare Patana sull’out di destra, consentendogli di accentrarsi e diventare un attaccante aggiunto. La sua versatilità e la capacità di muoversi lungo il perimetro del campo offrono ulteriori opzioni offensive per la squadra gialloblu.

TORINO VERONA PRIMAVERA, LE QUOTE

Vediamo le quote inerenti alla diretta di Torino Verona Primavera sul sito della Snai: il segno 1 è stato quotato a 1,8 mentre il suo opposto a 2,1. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 2 sull’importo scommesso.











