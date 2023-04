DIRETTA TORRES CARRARESE/ Video streaming tv: all’andata fu un bel colpo isolano

DIRETTA TORRES CARRARESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Torres Carrarese aprirà la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C girone B. Questa sfida avrà l’arduo compito di iniziare la giornata, scendendo in campo alle ore 14:30. Guardando i precedenti storici tra le due formazioni se ne nota solamente uno: era la gara di andata dell’odierno campionato ed i sardi riuscirono ad espugnare il campo toscano con il risultato di 0-1. Gol decisivo realizzato al minuto 39, direttamente da calcio di rigore, da parte di Stefano Scappini, attaccante classe 1988 arrivato dalla Reggiana.

Torres che arriva alla partita dopo l’importante vittoria esterna contro il Fiorenzuola; pareggio interno contro l’Ancona e sconfitta contro la lanciatissima Reggiana rispettivamente con i risultati di 1-3, 1-1 e 1-0. Carrarese che si affaccia alla partita con 5 punti nelle ultime tre partite realizzati contro Ancona, Siena e Olbia rispettivamente con i risultati di 3-3, 3-0 e 1-1. Attacco, dunque, che funziona quello dei toscani che non perdono dal 28 gennaio, sfida in cui i gialloblù si arresero dentro casa contro l’Alessandria. Da quel momento ben 11 risultati utili consecutivi (4 pareggi e 7 vittorie) . (Marco Genduso)

DIRETTA TORRES CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torres Carrarese non è stata selezionata per la messa in onda sui canali della televisione satellitare, che ospitano alcuni match della nostra terza divisione di calcio; sappiamo in ogni caso che tutte le partite del campionato di Serie C vengono fornite dal portale Eleven Sports, che ormai da anni si occupa della terza divisione di calcio. In questo caso la visione di Torres Carrarese sarà in diretta streaming video; dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e poi decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand.

TORRES CARRARESE: OBIETTIVI DIVERSI!

Torres Carrarese, che sarà in diretta dallo stadio Vanni Sanna alle ore 14:30 di giovedì 6 aprile, si gioca per la 36^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. Obiettivi diversi per le due squadre: la Torres ha fatto un grande colpo sabato scorso, ha vinto sul campo del Fiorenzuola e ha confermato i 4 punti di vantaggio sul San Donato. In questo momento gli isolani sarebbero salvi senza dover passare dai playout, ma mancano ancora tre turni da disputare e non è assolutamente il caso di tirare la corda, anzi l’obiettivo andrà raggiunto il prima possibile per evitare brutte sorprese.

La Carrarese, già certa di giocare i playoff, è reduce da un pirotecnico 3-3 ad Ancona: si è fatta agganciare dal Gubbio al quarto posto e questo è proprio l’obiettivo dei marmiferi, ovvero provare ad accorciare il loro percorso negli spareggi che potrebbero portare alla promozione in Serie B. Staremo a vedere se la differenza di motivazioni avrà un’incidenza determinante sulla diretta di Torres Carrarese; mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo ora qualche considerazione sulle scelte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES CARRARESE

È un 4-4-2 quello schierato da Alfonso Greco per la diretta Torres Carrarese: Garau il portiere, linea difensiva con Dametto e Antonelli a fare i centrali mentre Fabriani e Pinna (o Girgi) andranno a coprire le corsie esterne. In mezzo al campo dovremmo poi veder Urso fare coppia con Masala o Bonavolontà; i giocatori che pizzicheranno le righe laterali saranno invece Saporiti a destra e Liviero a sinistra, favoriti entrambi su Lisai e Omoregbe con quest’ultimo che potrebbe agire anche davanti, dove però deve vincere la concorrenza di Adama Diakité e Scotto.

Nella Carrarese di Alessandro Dal Canto difesa a tre con Imperiale, Dario D’Ambrosio e Antonio Marino a proteggere il portiere Breza, qui il centrocampo è a cinque e gli esterni dovrebbero essere Grassini e Cicconi, insidiati comunque da Castigliani e Coccia. In mezzo Della Latta va in cabina di regia, le due mezzali possono essere Bozhanaj e Nicolas Schiavi con il possibile inserimento di uno tra Mercati e Palmieri. A formare la coppia offensiva dovrebbero invece essere Energe e Alessandro Capello, questo anche perchè Giannetti è fuori dai giochi e potrebbe esserlo a lungo.











