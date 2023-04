Video/ Fiorenzuola Torres (1-3) gol e highlights: sardi corsari (Serie C)

VIDEO FIORENZUOLA TORRES (1-3): LA PARTITA

La Torres espugna lo Stadio Attilio Pavesi, e conquista tre punti preziosissimi, al termine di questo match valido per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone B. La gara offre subito ritmi alti e divertimento, con le squadre che creano grattacapi alle difese avversarie e ribaltano rapidamente il fronte, rendendosi immediatamente pericolose. Al decimo minuto arriva il vantaggio dei rossoblù: sugli sviluppi di un corner Antonelli salta più in alto di tutti e con un’incornata indifendibile la incastra nel sette, non lasciando scampo al portiere. I rossoneri non restano a guardare, e trovano il pareggio all’istante.

Marocco, drammaturgo muore dopo essersi dato fuoco per protesta/ Dramma a Rabat

Al dodicesimo, infatti: calcio di rigore improvviso per la formazione casalinga, con Sereni che dagli undici metri spiazza Garau e riporta in equilibrio punteggio e gara. Nel finale della prima frazione di gioco gli ospiti sono più propositivi e cercano la via della rete con Dametto prima, e successivamente con la conclusione di Scotto. Nel secondo tempo i padroni di casa vanno vicino al vantaggio con Giani, ma un minuto dopo arriva l’episodio decisivo: calcio di rigore per la Torres e Diakite non sbaglia dagli undici metri. Il Fiorenzuola rimane anche in 10, e nel recupero Masala mette il punto esclamativo sull’incontro, realizzando il tris.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

VIDEO FIORENZUOLA TORRES (1-3): TABELLINO

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Potop; Sereni; Mastroianni ©; Quaini, Bontempi (69’ Egharevba); Cavalli (86’ Anelli); Fiorini, Dimarco; Piccinini (75’ Bondioli); Giani (75’ Oddi) . All. Tabbiani. A disposizione: Sorzi; Frison; Sartore; Coghetto; Danovaro; Giallombardo; Kenzin.

SEF Torres: Garau; Dametto; Liviero (50’ Lisai); Masala; Scotto (67’ Omoregbe); Diakitè; Urso; Antonelli; Fabriani; Pinna; Saporiti (67’ Gianola). All. Greco. A disposizione: Salvato; Carboni; Heinz; Tesio; Bonavolontà; Girgi; Carminati; Campagna.

Arbitro: Vergaro da Bari – Assistenti: Caldirola – Giudice – IV Assistente: Fichera

VON DER LEYEN E MACRON IN CINA/ "Litio, Ucraina, export: ecco quello che non sapremo"

Reti: 9’ Antonelli (T); 13’ rig. Sereni (F); 60’ rig. Diakitè (T); 93’ Masala (T)

Note: Recupero: 1’ e 5’ – Ammoniti: Battaiola (F); Mastroianni (F); Giani (F); Lisai (T); Potop (F); Urso (T); Cavalli (F). Espulsi al 73’ Dimarco (F) – Salvato (T) dalla panchina. Spettatori: 404 – Calci d’Angolo: 1-4

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FIORENZUOLA TORRES











© RIPRODUZIONE RISERVATA