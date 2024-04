DIRETTA/ Torres Fermana (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (Serie C, 7 aprile 2024)

DIRETTA TORRES FERMANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Torres Fermana evidenzia due squadre che si ritrovano in classifica rispettivamente al secondo posto e ventesimo. Torres che nell’ultima sfida è uscita sconfitta affrontando il Gubbio ed ha dato la matematica Serie B al Cesena che è riuscito ad avere la meglio sul Pescara. La partita di oggi potrebbe portare i sardi ad ottenere nuovo morale in vista dei play off che li vede comunque tre protagonisti assoluti.

Da segnalare la presenza del duo d’attacco formato da Ruocco e Fischnaller. I due attaccanti hanno realizzato rispettivamente 12 e 11 reti e si candidano ad una maglia dal primo minuto per la sfida. Dall’altra parte l’ultima della classe ha raccolto solamente 25 punti in questo campionato con 24 gol fatti e ben 52 subiti. Torres che invece ha raccolto 72 punti riuscendo fino alla scorsa giornata a tenere il passo del Cesena vincitore del girone. (Marco Genduso)

DIRETTA TORRES FERMANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Torres Fermana bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti per questa competizione, in più bisognerà acquistare un pacchetto Calcio. In alternativa, con le medesime modalità, si potrà seguire il match anche su NowTv.

TORRES FERMANA: I TESTA A TESTA

Siamo agli sgoccioli della diretta Torres Fermana e non c’è momento migliore per dare un’occhiata ai testa a testa. Questo sarà il decimo scontro tra le due squadre con fin qui 4 vittorie della Fermana, altrettanti pareggi e un solo successo della Torres, messo a referto nel 2001 con risultato di 1-0.

Ultimamente c’è parecchio equilibrio in questo match. Basti pensare che dal 2022 ad oggi sono arrivati tre pareggi in quattro sfide: 0-0 nel 2022 e un doppio 1-1 nel 2023. L’unica eccezione è la vittoria della Germana in casa nel 2022/2023 alla 19esima giornata. Le due formazioni si sono affrontate la primissima volta nel 2000 e da lì hanno continuato a sfidarsi solo in Serie C. (aggiornamento di Christian Attanasio)

TORRES FERMANA: SARDI CERTI DEL SECONDO POSTO!

Incontro che dovrebbe essere scontato sulla carta ma il calcio riserva sorprese e magari lo farà anche per la diretta di Torres Fermana, in onda oggi 7 aprile alle ore 14 per la tanto attesa 35esima giornata di Serie C. La Torres occupa una solida posizione al secondo posto in classifica, ma nell’ultimo match ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Gubbio in trasferta.

Ora, con la voglia di riscatto, la squadra sarda è determinata a tornare alla vittoria e a mantenere la propria posizione nelle zone alte della classifica. Dall’altra parte, abbiamo la Fermana, che si trova all’ultimo posto in classifica. Tuttavia, nell’ultima gara hanno dimostrato di essere una squadra combattiva vincendo per 3-2 in modo rocambolesco contro il Rimini.

TORRES FERMANA: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo anche le probabili formazioni della diretta di Torres Fermana, cercando insieme i probabili protagonisti del match: tutte le attenzioni saranno puntate su Scotto, la punta di riferimento della squadra. Dotato di una tecnica sopraffina e una visione di gioco eccezionale, Scotto è in grado di creare opportunità per sé e per i compagni, oltre a mostrare un tiro micidiale che rappresenta una minaccia costante per la difesa avversaria.

Dall’altra parte del campo, la Fermana affiderà al talentuoso Sorrentino la missione di guidare l’attacco. Dopo la sua impresa della scorsa settimana, durante la quale ha segnato due gol cruciali, Sorrentino sarà chiamato a ripetere le sue prestazioni straordinarie e a guidare la squadra verso un altro risultato positivo.

TORRES FERMANA, LE QUOTE

In ultima battuta vi presentiamo le quote della diretta di Torres Fermana sul sito di Sisal: la vittoria casalinga è quotata a 1,42 mentre quella ospite a 3,8. Il pareggio invece è a 2,6.











