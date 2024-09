Stasera oltre alla Champions League abbiamo anche l’onore di tenervi compagnia per il match in diretta Torres Milan Futuro, sfida che vale per la quarta giornata di Serie C i onda oggi 18 settembre 2024 alle ore 20,45. Al Vanni i padroni di casa possono vantare una vittoria che si aggiunge alla seconda in trasferta insieme ad un pareggio. Numeri buoni ma ci si aspettava di più da una squadra che quest’annopuntava alla promozione diretta. Il Milan Futuro invece ha perso una partita pareggiandone due, il che la mette al 18esimo posto in classifica dopo le prime tre giornate.

Bisogna però dire che le altre squadre hanno già giocato quattro volte, quindi la classifica non può che mutare dopo questi novanta minuti di spettacolo che vivremo insieme, riuscirà il Milan ha rubare punti in un campo illustre come quello di Sassari? Oppure i sardi riusciranno a vincere senza troppe difficoltà? Crediamo che la verità sia nel mezzo.

DIRETTA TORRES MILAN FUTURO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Torres Milan Futuro sarà necessario abbonarsi a Sky, l’emittente televisiva infatti detiene anche per quest’anno i diritti per la Serie C cosi come la sua costola NowTv, che con le stesse modalità di acquisto permetterà al visione di questo match.

DIRETTA TORRES MILAN FUTURO: PROBABILI FORMAZIONI

Chi saranno i protagonisti della diretta Torres Milan Futuro? Le probabili formazioni indicano dal primo minuto Masala, mediano importantissimo per il gioco del Torres poiché permette equilibrio e buona manovra in una posizone di campo dove si tende a preferire la quantità alla qualità, almeno in queste categorie.

Il Milan Futuro questa sera dovrebbe contare su Camarda, l’attaccante è abbastanza sporadico essendo anche in prima squadra, il che rende le prestazioni rossonere abbastanza altalenanti essendo lui la vera punta di diamante del progetto giovanile milanese, almeno in questi anni.

TORRES MILAN FUTURO: LE QUOTE

Passiamo infine alle quote relative alla diretta Torres Milan Futuro, la Sisal mette il segno 1 a 1,8 il che li rende i favoriti mentre gli ospiti sono a 2. Il segno X invece ha una quota di 1,9 se la partita dovesse finire in pareggio.