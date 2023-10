DIRETTA/ Tortona Brindisi (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 8 ottobre 2023)

DIRETTA TORTONA BRINDISI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta di Tortona Brindisi stiamo per vivere una partita già abbastanza delicata: Fabio Corbani è chiaramente sotto osservazione perché è il primo allenatore nel post-Frank Vitucci, come già detto la società pugliese ha scelto la strada della continuità perché Corbani è stato il vice di Vitucci nell’ultima stagione della Happy Casa. I due si sono ritrovati dopo parecchio tempo: erano insieme a Treviso, prima Corbani nelle giovanili e il collega assistente in prima squadra, poi il primo vice del secondo in un 2009-2010 che stava già segnando l’abbandono di Benetton, che sarebbe arrivato di lì a poco chiudendo un’era di basket nella città veneta.

In seguito Corbani ha preso altre strade: in Serie A1 ha allenato solo a Cantù (appena 11 partite, con 4 vittorie, nel 2015) ma si è fatto le ossa tra Biella, Virtus Roma ed Eurobasket, prima di un biennio a Orzinuovi e l’incarico di assistente nella nazionale svizzera. Il suo approdo sulla panchina di Brindisi è coinciso con una sconfitta netta in casa, ma il roster è nuovo e dunque ci potrebbe volere tempo prima di accendere davvero i motori; quello che adesso noi possiamo fare è metterci comodi e scoprire insieme quello che succederà sul parquet del PalaEnergica di Casale Monferrato, finalmente qui è tutto pronto e la palla a due di Tortona Brindisi si può alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Brindisi sarà trasmessa da DMAX, pertanto si tratterà di un appuntamento in chiaro per tutti visto che il canale è disponibile al numero 52 del vostro telecomando; l’alternativa, e vale per tutte le partite di questo campionato di basket Serie A1, è quella della piattaforma DAZN (sempre in abbonamento) con visione in diretta streaming video tramite apparecchi come PC, tablet e smartphone. Va aggiunto infine che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

TORTONA BRINDISI: CERCASI RILANCIO!

Tortona Brindisi è diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Christian Borgo e Martino Galasso: alle ore 18:15 di domenica 8 ottobre il PalaEnergica di Casale Monferrato ospita la partita valida per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Abbiamo di fronte due squadre che lottano per un posto nei playoff, ma che sono partite molto male: la Bertram aveva già giocato la Supercoppa rimediando una sconfitta in semifinale (da Brescia), all’esordio in campionato è poi caduta a Venezia e anche in questo caso nettamente, aprendo già tante domande sul progetto.

Brindisi dal canto suo ha avuto la possibilità di giocare la prima in casa, e l’ha sprecata: mai in partita contro Reggio Emilia, alla fine battuta di 24 punti e ora con la necessità di rialzare subito la testa, sapendo che essere ripartiti con un allenatore nuovo dopo sei anni può creare qualche scossa di assestamento. Nell’attesa della diretta di Tortona Brindisi proviamo adesso a fare qualche ulteriore valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaEnergica.

DIRETTA TORTONA BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta di Tortona Brindisi possiamo dire che ci sia già aria di crisi: naturalmente è prematuro affrontare certi discorsi, ma può essere sicuramente vero per una Bertram che, grande sorpresa delle ultime due stagioni in cui ha giocato una finale di Coppa Italia e una semifinale playoff in Serie A1, ha aperto con due sconfitte e uno scarto medio di 19,5 punti, dando proprio la sensazione di non essere in campo o comunque di dover ancora trovare tutte le giuste distanze e quella fiamma che le aveva permesso di rivaleggiare anche con le avversarie più forti.

A Brindisi per l’appunto si sta ancora fronteggiando l’addio di Frank Vitucci: la società ha scelto la strada della continuità promuovendo il suo assistente Fabio Corbani, ma è chiaro che anche lui debba trovare la quadratura del cerchio perché avere la prima responsabilità tecnica è diverso che fare da vice. Le due sconfitte iniziali di Tortona e Happy Casa chiaramente non possono essere prese come verdetto assoluto, ma qualche campanello d’allarme lo hanno fatto suonare: ora vedremo come queste due squadre reagiranno tra poche ore…











