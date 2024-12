DIRETTA MILANO TORTONA: OLIMPIA PER LA CONFERMA!

Con la diretta Milano Tortona ci lanciamo verso una partita che si gioca alle ore 16:30 di domenica 1 dicembre, valida per la nona giornata di basket Serie A1 2024-2025: una sfida molto interessante perché mette a confronto due squadre che dovremmo poi ritrovare nei playoff, ci sono chiaramente delle differenze visto che l’Olimpia ha vinto gli ultimi tre scudetti e rimane su un livello diverso rispetto alla Bertram, che però nelle ultime tre stagioni è riuscita a confermarsi nel gruppo di alta classifica e ora vuole provare a fare un ulteriore salto di qualità, anche se viaggia al 50% di vittorie e prima della sosta ha perso in casa contro Brescia.

Milano invece sta lentamente risalendo la corrente, ha trovato un buon ritmo anche in Eurolega e in campionato possiamo dire che viaggi con il pilota automatico, finora ha perso due partite ma è sempre in corsa per vincere la regular season, cosa che peraltro, visti gli ultimi anni, potrebbe anche non servire. Sarà allora molto interessante studiare quello che succederà tra poche ore nella diretta Milano Tortona, mentre aspettiamo che la partita prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante partita dell’Unipol Forum, tutta da vivere.

COME VEDERE LA DIRETTA MILANO TORTONA IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta tv di Milano Tortona va segnalato che la partita dell’Unipol Forum non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: non facendo parte del pacchetto di tre gare fornite in questo senso, l’unico modo per accedere alle immagini sarà quello di essere abbonati alla piattaforma DAZN che garantisce tutti i match della Serie A1 di basket, tramite una visione che potrà essere in diretta streaming video oppure attraverso i dispositivi compatibili, come una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA MILANO TORTONA: ANTIPASTO DI PLAYOFF

Abbiamo già detto che la diretta Milano Tortona rappresenta un antipasto di playoff, infatti nelle ultime tre stagioni la Bertram ha sempre centrato l’obiettivo e dunque, da quando si trova in Serie A1, si è sempre trovata alla post season anche da protagonista, perché per due volte è arrivata in semifinale ma poi in ogni singola occasione si è trovata la strada sbarrata dalla Virtus Bologna, l’anno scorso al primo turno ma finalmente riuscendo a raggiungere gara-5.

Quella contro Milano sarebbe una serie inedita e sarebbe comunque intrigante, perché rimetterebbe a confronto l’Olimpia con Walter De Raffaele. Il coach, vincitore di due scudetti a Venezia, sta provando a sublimare un progetto che con Marco Ramondino aveva già raggiunto un ottimo livello, anche con una finale di Coppa Italia persa proprio contro Milano; chiaramente poi, come già detto, l’Olimpia resta al momento su un altro piano e forse davvero in questa stagione potrebbe arrivare la soddisfazione di proseguire la corsa in Eurolega, in Serie A1 si punta al quarto scudetto consecutivo che amplierebbe ancor più una dinastia che finalmente questa società è riuscita a creare, pur se appunto la dimensione europea rimane la vera cartina di tornasole per una squadra come quella in mano a Ettore Messina.