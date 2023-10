DIRETTA/ Tortona Murcia video streaming tv: il calendario Bertram in Champions League (oggi 18 ottobre 2023)

DIRETTA TORTONA MURCIA: IL CALENDARIO

Mentre aspettiamo la diretta di Tortona Murcia, diamo uno sguardo complessivo al calendario della Bertram Derthona Tortona nel girone H della Champions League 2023-2024. Il debutto è naturalmente oggi in casa contro gli spagnoli del Murcia, mentre la prima trasferta continentale sarà l’ultimo giorno del mese, martedì 31 ottobre prossimo sul campo dei turchi del Tofas Bursa. Infine, quello che potremmo considerare come il “girone d’andata” di questo gruppo terminerà mercoledì 15 novembre di nuovo in casa, ospitando i bosniaci dell’Igokea.

Si giocherà quasi sempre a settimane alterne, passiamo quindi poi a mercoledì 29 novembre con la partita casalinga contro il Tofas Bursa, per poi passare al mese successivo per gli ultimi due incontri della fase a gironi, che saranno entrambi in trasferta: mercoledì 13 dicembre sul campo dell’Ucam Murcia ed infine la chiusura in data mercoledì 20 dicembre prossimo con la trasferta in Bosnia Erzegovina, quando ormai ci sarà aria natalizia e scopriremo se ci sarà sotto l’albero un bel regalo europeo per la Bertram Derthona Tortona… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORTONA MURCIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che, salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Tortona Murcia non dovrebbe essere garantita questa sera in Italia e lo stesso discorso vale anche per la diretta streaming video della partita. Di conseguenza, i principali punti di riferimento potranno essere il sito Internet e gli account social ufficiali della Bertram Derthona Tortona e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

TORTONA MURCIA: UNA PRIMA STORICA!

Tortona Murcia, in diretta naturalmente dal Pala Ferraris di Casale Monferrato, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 18 ottobre 2023, e sarà la partita che segnerà l’inizio della bella (o almeno così speriamo) avventura della Bertram Derthona Tortona nella Champions League di basket edizione 2023-2024. I piemontesi sono stati inseriti nel girone H della regular season e il debutto è in casa contro gli spagnoli della Ucam Murcia, un esordio subito affascinante, come è normale che sia quando si affronta una formazione iberica.

Per presentare la diretta di Tortona Murcia ricordiamo allora innanzitutto che del girone a quattro squadre fanno parte pure i turchi del Tofas Bursa e l’Igokea m:tel, formazione che proviene invece dalla Bosnia Erzegovina. La formula della Champions League di basket prevede che la prima di ogni girone acceda direttamente agli ottavi di finale, le seconde e le terze disputino un turno di playoff con cui si aprirà la fase ad eliminazione diretta in vista appunto degli ottavi, mentre fatalmente la quarta sarà eliminata. Rispettare il fattore campo sarebbe quindi un modo prezioso per iniziare questa avventura: cosa ci dirà la diretta di Tortona Murcia?

DIRETTA TORTONA MURCIA: IL CONTESTO

Con la diretta di Tortona Murcia si apre quindi una nuova avventura nella Champions League di basket per la Bertram Derthona Tortona, che da un paio di anni a questa parte si è consolidata come splendida realtà del basket italiano. Nel 2020-2021 ottenne la promozione dalla Serie A2, nel 2021-2022 fece meraviglie da matricola con la finale di Coppa Italia, il quarto posto nella stagione regolare e la semifinale raggiunta ai playoff. Infine, il 2022-2023 doveva essere l’anno del fondamentale consolidamento e così è stato, perché sono giunti il terzo posto in classifica e poi di nuovo la semifinale scudetto, praticamente Tortona è stata alle spalle solo delle corazzate Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Il nuovo campionato di Serie A è iniziato per la Bertram con due vittorie in tre partite, l’ultima domenica con un divertente 78-80 sul campo di Varese, ma naturalmente il 2023-2024 sarà soprattutto quello del debutto nelle Coppe europee per Tortona, che si butta nell’avventura della Champions League. Sarà quindi fondamentale capire come i ragazzi del confermassimo coach Marco Ramondino sapranno affrontare il doppio impegno, già stasera la diretta di Tortona Murcia ci dovrà dare le prime risposte in tal senso…











