Diretta Tortona Napoli/ Streaming video tv: GeVi nel post-Sacripanti (basket A1)

DIRETTA TORTONA NAPOLI: SFIDA TRA NEOPROMOSSE!

Tortona Napoli si gioca in diretta alle ore 20:00 di sabato 19 marzo, presso il PalaEnergica di Casale Monferrato: nel primo anticipo della 23^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2021-2022 vivremo una bella sfida tra le due neopromosse, che però stanno vivendo momenti e situazioni diverse. La Bertram, già sorprendente ma meritatissima finalista di Coppa Italia, arriva dalla vittoria di Sassari con cui ha confermato il suo quarto posto in classifica, e sa di poter lottare fino alla fine per i playoff che sarebbero ovviamente uno straordinario traguardo per una matricola assoluta.

La GeVi era partita bene ma con il tempo è calata: lunedì sera ha perso in casa contro Varese, si è pericolosamente avvicinata alla zona retrocessione e ha scelto di cambiare, esonerando Stefano Sacripanti (una decisione che ha sorpreso, anche in altre piazze) per provare a dare una scossa a un ambiente che ora vive con timore. Vedremo dunque cosa succederà al PalaEnergica: nella diretta di Tortona Napoli la Bertram è favorita, ma naturalmente servirà una risposta di orgoglio da parte dei giocatori e su un parquet difficile come questo non è detto che possa arrivare.

DIRETTA TORTONA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Tortona Napoli sarà trasmessa su Eurosport 2: il canale è riservato agli abbonati della televisione satellitare che lo troveranno al numero 211 del loro decoder di Sky. Da quest’anno comunque il campionato di Serie A1 è fornito ufficialmente da Discovery Plus, che è diventato il broadcaster della Lega: abbonandovi alla piattaforma potrete seguire questa partita, come tutte le altre, in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare il sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TORTONA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Tortona Napoli ci presenta dunque l’incrocio tra le due neopromosse della Serie A1: se per la Bertram si tratta della prima di sempre nel massimo campionato, la GeVi era già stata qui e da protagonista, vincendo una Coppa Italia e giocando una semifinale playoff anche se, bisogna ricordarlo, la società di allora non è la stessa che si è presentata ai nastri di partenza di questa stagione. Il momento in casa Napoli è come detto delicato: il ko interno subito da Varese è arrivato al termine di una partita in cui la squadra è sempre stata sotto e raramente ha dato la sensazione di poter recuperare.

A pagare per tutti è stato coach Sacripanti, la società ha parlato di giocatori che ora saranno inchiodati davanti alle loro responsabilità e allora non è azzardato affermare che l’esonero dell’allenatore sia stato prima di tutto un segnale al gruppo, prima che una scelta tecnica ponderata sui risultati. Vedremo, perché a questo punto la GeVi potrebbe realmente svoltare oppure affondare; per quanto riguarda Tortona la stagione dei piemontesi è già straordinaria così, Marco Ramondino potrebbe vincere il premio di allenatore dell’anno ma è chiaro che, con otto partite da giocare e il quarto posto in classifica, la Bertram voglia davvero provare a volare ai playoff dopo la grande corsa in Coppa Italia.











