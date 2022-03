Diretta Sassari Tortona/ Streaming video tv: il ritorno di Miro Bilan! (basket A1)

DIRETTA SASSARI TORTONA: INCROCIO INTRIGANTE!

Sassari Tortona si gioca in diretta al PalaSerradimigni, con palla a due alle ore 18:00 di domenica 13 marzo: la partita è valida per la 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, e mette a confronto due realtà che arrivano da percorsi diversi ma allo stesso modo stanno intrigando per le loro qualità. Partita male, la Dinamo con il cambio di allenatore ha saputo cambiare marcia e arriva a questa partita con il vento in poppa, perché domenica scorsa ha vinto a Trento e poi si è presa il recupero sul parquet di Trieste, ottenendo 4 punti che l’hanno lanciata al quarto posto e ancora con una partita da recuperare.

La Bertram ha gli stessi punti ma una partita in più, e se la regular season finisse oggi sarebbe qualificata ai playoff: le due sconfitte in fila contro Milano non hanno chiaramente spostato gli equilibri sui giudizi, la neopromossa sta chiaramente facendo benissimo perché nessuno si poteva aspettare un passo e una qualità simili nel primo anno di sempre in Serie A1. Vedremo allora cosa accadrà tra poco nella diretta di Sassari Tortona, mentre aspettiamo che il match prenda il via facciamo qualche considerazione sui temi principali che emergeranno da questo pomeriggio.

DIRETTA SASSARI TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Sassari Tortona non sarà una di quelle che verranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questa giornata di campionato. Appuntamento allora su Discovery Plus, che da questa stagione è broadcaster ufficiale della Lega Basket: la visione sarà in diretta streaming video e ovviamente riservata agli abbonati. Ricordiamo che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete anche tutte le informazioni utili sulla partita, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA SASSARI TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Sassari Tortona è una partita certamente intrigante: entrambe le squadre sono state a Pesaro per la Final Eight di Coppa Italia, con la differenza che il Banco di Sardegna ha incassato 20 punti da Milano al primo turno mentre la Bertram è clamorosamente arrivata in fondo eliminando Trieste e Virtus Bologna, poi con l’Olimpia si è ampiamente giocata almeno il primo tempo salvo poi cadere. Marco Ramondino è giustamente candidato al premio di allenatore dell’anno: la sua Derthona sta facendo grandi cose e se dovesse arrivare ai playoff aggiungerebbe un altro mattone ad una stagione straordinaria, segnata da grande qualità offensiva con interpreti come JP Macura e Mike Daum che si sono subito inseriti.

Sassari è una ex corazzata che con l’addio di Gianmarco Pozzecco ha dovuto ripensare al suo modo di fare pallacanestro, ma che con l’avvento di Piero Bucchi ha ritrovato un po’ di sereno; in più negli ultimi giorni è rientrato in Sardegna un certo Miro Bilan, giocatore che era stato fondamentale sotto la guida della Mosca Atomica e che rischia di essere un fantastico valore aggiunto nella corsa ai playoff. Sarà allora interessante scoprire come il centro croato saprà rientrare in una squadra comunque cambiata rispetto a pochi mesi fa…



