DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: Cain e Caja si ritrovano

DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA: L’INCROCIO

Nella diretta di Tortona Reggio Emilia tornano a incrociarsi, come già nella partita di andata, Tyler Cain e Attilio Caja. I due hanno lavorato insieme per due stagioni, quando erano a Varese: Caja ci era già arrivato l’anno precedente, in corsa, e aveva salvato la Openjobmetis per poi venire riconfermato. Tra i suoi giocatori per il 2017-2018, ecco arrivare Cain: centro fisico e grande difensore, insieme lui e Caja (e gli altri) erano stati grandi protagonisti di un girone di ritorno da 12-3, che dall’ultima posizione in classifica aveva portato Varese al sesto posto e dunque ai playoff, dove la squadra era stata eliminata da Brescia.

L’anno seguente poi la Openjobmetis aveva iniziato l’avventura in Europe Cup ed era arrivata sino alla semifinale, perdendo poi contro Wurzburg; Caja era rimasto anche per la stagione seguente prima del clamoroso esonero di settembre 2020, Cain invece aveva lasciato già da un anno per andare a giocare con Brescia, quindi l’avventura a Pesaro e infine l’approdo a Tortona, dove sotto le cure di coach Marco Ramondino sta dando il solito contributo. I tifosi di Varese, soprattutto per quella che è la situazione attuale, rimpiangono parecchio allenatore e centro, ma oggi Cain e Caja saranno avversari in Tortona Reggio Emilia e guardano alle rispettive squadre… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Reggio Emilia non è una di quelle che sono trasmesse sui canali della nostra televisione in questa 18^ giornata, ma come ormai sappiamo l’alternativa per questa stagione è rappresentata da Discovery Plus, diventato broadcaster ufficiale della Lega basket e che dunque fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

TORTONA REGGIO EMILIA: SI RIVEDE LA UNAHOTELS!

Tortona Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Denis Quarta e Martino Galasso: alle ore 17:00 di domenica 30 gennaio il PalaEnergica ospita la partita valida per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Altro match che ha avuto la sua andata poco tempo fa, meno di un mese: era sempre gennaio e la Bertram aveva fatto il colpo grosso, espugnando la Unipol Arena e proseguendo nel suo straordinario campionato da matricola assoluta, che dopo il traguardo della Final Eight potrebbe addirittura contemplare una qualificazione ai playoff.

La Unahotels invece è stata fermata dal Covid, non potendo giocare né contro Varese né in Europe Cup; la squadra di Attilio Caja dunque non scende in campo da due settimane, quando aveva vinto a Trieste in overtime non riuscendo però a qualificarsi per la Coppa Italia. La classifica è comunque buona, e allora speriamo che la diretta di Tortona Reggio Emilia ci regali emozioni e 40 minuti intensi; mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a fare qualche valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio del PalaEnergica.

DIRETTA TORTONA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Tortona Reggio Emilia mette inevitabilmente la Bertram sotto i riflettori: matricola straordinaria, nel suo primo anno di sempre in Serie A1 Derthona Basket ha saputo condurre un girone di Supercoppa da imbattuta raggiungendo i quarti di finale, poi nell’andata di campionato ha ottenuto la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e dunque volerà a Pesaro, aggiungendoci qualche highlight di assoluto prestigio come la vittoria contro la Virtus Bologna. Un progetto, quello di Marco Ramondino, che procede con raziocinio e la qualità di alcuni interpreti, a conferma di come quello iniziato qualche anno fa sia stato confermato dai risultati del campo e appunto dall’ottimo lavoro dietro la scrivania.

A Reggio Emilia stanno cercando di tornare ai fasti di un tempo, e questo potrebbe passare anche attraverso una Europe Cup nella quale la Unahotels è ad un passo dai quarti; la Coppa Italia non è arrivata ma si tratta di un dettaglio, nel senso che qualificarsi per Pesaro non era certo un obiettivo primario e comunque la squadra di Caja ci è anche andata vicina, così che adesso il girone di ritorno di Serie A1 possa prevedere una rincorsa ai playoff che in questo momento sarebbero anche raggiunti. Peccato manchi ancora parecchio tempo, ma Reggio Emilia sembra comunque sulla buona strada.



