DIRETTA/ Tortona Trento (risultato 43-38) streaming video tv: intervallo lungo (basket A1, 26 novembre 2023)

DIRETTA TORTONA TRENTO (RISULTATO 43-38): INTERVALLO LUNGO

Tortona e Trento vanno all’intervallo sul 43-38. Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Tortona: Baldasso 3, Dowe 11, Severini 3, Daum 5, Weems 9, Thomas 7, Radosevic 2. Trento: Forray 5, Stephens 2, Hubb 9, Biligha 4, Baldwin 12, Grazulis 4. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA TORTONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Trento non sarà una di quelle che per questa tredicesima giornata vengono trasmesse sui canali della televisione, ricordando che sono tre per ogni turno; di conseguenza l’unico modo per assistere a questa sfida è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BALDWIN 9 PUNTI

Il primo quarto tra Tortona e Trento termina sul 24-19. Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Tortona: Dowe 6, Severini 3, Daum 3, Weems 8, Thomas 2, Radosevic 2. Trento: Forray 3, Stephens 2, Hubb 3, Biligha 2, Baldwin 9. (agg. Umberto Tessier)

PALLA A DUE!

La diretta di Tortona Trento sta per prendere il via: questa partita nella passata stagione ha rappresentato anche il primo turno dei playoff e quello di Coppa Italia, con la Bertram che ha sempre avuto la meglio. Nella post season di Serie A1 era stato l’incrocio tra terza e sesta, Tortona dunque aveva il fattore campo e la serie era stata bellissima, vinta 3-1 da Derthona Basket ma con uno scarto medio che nelle quattro partite (Trento aveva vinto la terza, in casa) era stato di 2 punti, a raccontare di uno straordinario equilibrio e dei dettagli minimi che avevano permesso alla squadra di Marco Ramondino di replicare la semifinale già disputata nella stagione precedente, da neopromossa e con grande sorpresa di tutti. In Coppa Italia invece, a febbraio, Tortona aveva vinto 74-70: anche qui dunque un finale in volata, la Bertram si era imposta grazie a 18 punti di Semaj Christon e 12 (con 7 rimbalzi) di Mike Daum, alla Dolomiti Energia non erano bastati i 15 a testa di Diego Flaccadori (anche 5 assist) e Andrejs Grazulis. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il parquet del PalaEnergica di Casale Monferrato in questa partita molto attesa, la parola passa ai protagonisti perché la palla a due di Tortona Trento sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA TRENTO: SQUADRE CON AMBIZIONI!

Tortona Trento, partita diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Gabriele Bettini e Martino Galasso, si gioca alle ore 19:30 di domenica 26 novembre presso il PalaEnergica di Casale Monferrato: nona giornata di basket Serie A1 2023-2024, e incrocio intrigante tra due squadre che potrebbero benissimo ritrovarsi nei playoff. La Bertram è partita con il freno a mano tirato almeno rispetto alle due stagioni precedenti, ma appare in ripresa: domenica scorsa ha vinto al PalaBigi di Reggio Emilia facendo un bel colpo, adesso si tratta per Derthona Basket di mantenere sempre questa costanza.

Trento ha invece battuto Brindisi, approfittando della crisi nera della Happy Casa ma comunque cogliendo una vittoria che ha confermato come questa Dolomiti Energia sia ormai una solida realtà che, appunto, tutti si aspettano di vedere alla post season dove potrebbe dare parecchio fastidio. Adesso, aspettando che la diretta di Tortona Trento prenda il via, proviamo a dire qualcosa sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata di basket al PalaEnergica di Casale Monferrato.

DIRETTA TORTONA TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Tortona Trento: stiamo parlando di due squadre che sono serie candidate ai playoff, la Bertram quest’anno ha imparato sulla sua pelle che due stagioni come quelle scorse hanno creato un’alta aspettativa, soprattutto da parte degli avversari che adesso conoscono bene le qualità del roster di Marco Ramondino. Questo ha creato qualche difficoltà di troppo nelle prime giornate, adesso non si può dire che Tortona sia improvvisamente diventata una schiacciasassi ma di sicuro è tornata ad alzare il ritmo come ci aveva abituati a fare.

Trento, che è tornata a perdere in Eurocup (in Montenegro contro il Buducnost), sta comunque conducendo una stagione di tutto rispetto: Paolo Galbiati si sta confermando allenatore giovane ma capace, la Dolomiti Energia viaggia a velocità di crociera nel senso che ci si aspettava una corsa in zona playoff e questo sta avvenendo. Per entrambe le squadre chiaramente il percorso verso la post season sarà lunga, l’obiettivo intermedio è ovviamente la Final Eight di Coppa Italia ed entrambe le società potrebbero tornare a disputare il torneo, ma intanto vedremo come andrà questa sera.











