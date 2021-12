DIRETTA/ Tortona Venezia video streaming tv: il primo incontro, con una curiosità

DIRETTA TORTONA VENEZIA: LA CURIOSITÀ

Naturalmente, Tortona Venezia rappresenta questa sera una prima volta storica: le due squadre infatti non si erano mai incrociate in precedenza. C’è però un fatto curioso che lega la Reyer alla Bertram, almeno indirettamente: per trovarlo bisogna tornare al 2011, quando gli orogranata erano in LegaDue. Allenata da Sandro Dell’Agnello, Venezia aveva disputato una regular season da 21 vittorie e 9 sconfitte, primo posto insieme a Casale Monferrato ma seconda nel tabellone dei playoff per lo svantaggio nella doppia sfida diretta. Le due squadre si erano ritrovate in finale: i rossoblu di Marco Crespi avevano vinto una serie splendida conclusa in gara-5 e si erano presi la promozione.

In Serie A1 però era finita anche la Reyer: infatti, Teramo aveva versato una somma (prevista dal regolamento) per evitare la retrocessione, ma lo aveva fatto in ritardo e la Lega aveva accettato il ricorso di Venezia. La curiosità, lo avrete già capito, è che ovviamente Casale Monferrato giocava le sue gare interne al PalaFerraris, che oggi è casa di Tortona che tra poche ore ospiterà per la prima volta nella sua storia Venezia, che oltre 10 anni dopo torna nel luogo che può considerare quello della promozione… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TORTONA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Venezia sarà trasmessa su Eurosport 2: per assistere alla partita di basket dovrete dunque essere abbonati alla televisione satellitare, perché il canale è presente al numero 211 del decoder di Sky. L’alternativa, che riguarda tutti i match di Serie A1 per questa stagione, è rappresentata da Discovery Plus che è il broadcaster ufficiale della Lega: in questo caso la visione sarà in diretta streaming video, e anche qui sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma.

VOGLIA DI RILANCIARSI!

Tortona Venezia è in diretta dal PalaFerraris di Casale Monferrato, alle ore 20:00 di sabato 18 dicembre: rappresenta l’anticipo nella 12^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Per entrambe le squadre c’è voglia e necessità di riscatto, visto che entrambe hanno perso nell’ultimo turno: male la Reyer, che è caduta in casa contro una Sassari che aveva perso le sei partite precedenti, gli orogranata hanno dimostrato ancora una volta che per il momento il doppio impegno campionato-Eurocup sta portando via energie preziose da ambo le parti, e bisogna dunque riassestarsi.

Tortona in termini generali sta facendo bene, al momento sarebbe ampiamente salva e in zona playoff; in questo senso la sconfitta subita a Trento (tra l’altro arrivata solo in overtime) non deve essere vista come un dramma, anche perché la Dolomiti Energia è squadra di qualità e che è terza in classifica. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Tortona Venezia; aspettando che la palla a due della partita si alzi, proviamo a fare una breve analisi di quelli che potrebbero essere le tematiche e gli spunti che emergeranno dalla serata del PalaFerraris.

DIRETTA TORTONA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Tortona Venezia bisogna dire che in pochi avrebbero creduto che a metà dicembre le due squadre avrebbero avuto gli stessi punti in classifica: invece succede proprio questo, e allora analizzando la questione bisogna dire che la Bertram sta facendo anche più di quanto fosse lecito aspettarsi da una neopromossa che non era mai stata in Serie A1, mentre la Reyer come già detto è sotto le attese, anche se aveva avuto un inizio non semplice anche lo scorso anno. Dunque, si tratta ora di capire cosa potrebbe succedere stasera.

Venezia ha sempre faticato fuori casa, resta una squadra dal roster superiore ma il fatto di giocare nella nuova Eurocup, con partite che di fatto non sono mai banali, rende difficile il compito di portare avanti due partite la settimana, e dunque in campionato (ma anche in Europa) si sta lasciando parecchio per strada. Come dicevamo già nei giorni scorsi, forse gli orogranata sono davvero arrivati alla fine di un ciclo ma in questo momento vogliono comunque provare a togliersi altre soddisfazioni, di certo arrivare in semifinale playoff è ancora una possibilità piuttosto concreta.



