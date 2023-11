DIRETTA TOTTENHAM CHELSEA/ Video streaming tv: Blues in vantaggio in passato (Premier League, 6 novembre)

DIRETTA TOTTENHAM CHELSEA: TESTA A TESTA

Naturalmente sarebbe impossibile riassumere in poche righe la storia che ci accompagna verso la diretta di Tottenham Chelsea, ma possiamo annotare che da quando il massimo campionato inglese si chiama Premier League (cioè negli ultimi 30 anni) il Chelsea ha dominato questo derby di Londra cogliendo la bellezza di 33 vittorie a fronte di 21 pareggi e appena otto vittorie per il Tottenham. Anche in tempi recentissimi c’è stata una striscia di cinque vittorie consecutive per il Chelsea, dal mese di febbraio 2021 al gennaio 2022, circa un anno solare con ben cinque incroci grazie anche a un doppio confronto in semifinale di Coppa di Lega.

La scorsa stagione invece sorride agli Spurs, che avevano infatti ottenuto un pareggio in trasferta e una vittoria casalinga. Per la precisione, domenica 14 agosto 2022 Chelsea Tottenham finì con un pareggio per 2-2 a Stamford Bridge alla seconda giornata, mentre il ritorno Tottenham Chelsea giocato domenica 26 febbraio scorso nello stadio degli Spurs vide la vittoria per 2-0 dei padroni di casa, che ruppero così un lungo digiuno nel derby londinese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOTTENHAM CHELSEA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Chelsea viene fornita dalla televisione satellitare: la Premier League, o comunque le migliori partite del campionato inglese, sono appannaggio di Sky Sport che dunque le mette a disposizione dei propri abbonati. Va anche ricordato che la stessa emittente, qualora non possiate mettervi davanti a un televisore, rende possibile seguire la diretta Tottenham Chelsea con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi per i clienti: basterà attivare il proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, utilizzando l’applicazione Sky Go.

SPURS ANCORA IMBATTUTI

Tottenham Chelsea è in diretta da New White Hart Line alle ore 21:00 di lunedì 6 novembre: eccoci a uno dei più affascinanti derby di Londra, valido per la undicesima giornata di Premier League 2023-2024. In teoria un big match, in pratica la sfida tra la capolista e un Chelsea in grande difficoltà: gli Spurs non hanno ancora perso, dopo dieci giornate di campionato.

La vetta della classifica conferma le aspettative circa una formazione che, nonostante l’addio di Harry Kane, ha saputo evolversi. Dall’altra parte, i due successi d’inizio ottobre avevano fatto credere di trovarsi di fronte a una squadra rinata e, invece, un pareggio contro l’Arsenal e una sconfitta in campionato nei successivi impegni e dubbi che rimangono, al di là dell’importante vittoria in Carabao Cup contro il Blackburn.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA TOTTENHAM CHELSEA

Qualche situazione da monitorare nelle probabili formazioni di Tottenham Chelsea. Il tecnico dei padroni di casa Postecoglou non può fare a meno del suo 4-2-3-1: i dubbi sono tutti legati agli indisponibili. C’è grande attesa per capire quale sarà la scelta legata a Udogie, che potrebbe rientrare. Ritornato Bentancur nello scorso turno, difficilmente verrà rischiato. A sinistra al posto di Davies dovrebbe giocare Emerson Royal. Il principale dubbio dell’allenatore ospite Mauricio Pochettino, invece, riguarda l’ucraino Mudryk. Difficile dire se riuscirà a recuperarlo per la gara contro il Tottenham, con Madueke che dovrebbe essere confermato sulla fascia destra.

DIRETTA TOTTENHAM CHELSEA: LE QUOTE

A corredo della diretta di Tottenham Chelsea possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la nona giornata di Premier League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.10 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.20 volte l’importo investito con questo bookmaker.











