Video/ Chelsea Arsenal (2-2) gol e highlights: i gunners pareggiano in rimonta nel derby (21 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CHELSEA ARSENAL: LA SINTESI

Pari e spettacolo nel derby di Londra con il Chelsea che si fa rimontare due reti dall’Arsenal. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. . Enzo Fernandez ci prova da fuori area, palla fuori. Odegaard prova a servire un compagno in area, chiudono bene i blues. Saliba tocca la sfera con la mano, il direttore di gara, dopo essere andato al VAR, assegna il rigore! Calcia Palmer che la piazza nell’angolino, Chelsea avanti! Prova Gabriel Jesus che trova la respinta della difesa del Chelsea. Pallone in area per Palmer che da ottima posizione la mette fuori! Giallo ai danni di Thiago Silva dopo un brutto fallo. Il direttore di gara concede due minuti di recupero. Termina la prima frazione di gara.

Mudryk! Raddoppia il Chelsea! Tiro dalla distanza che termina alla destra del portiere avversario, grandissimo gol. Palmer calcia da solo in area, David Raya compie una grandissima parata! Arsenal che attacca ma che non riesce a riaprirla, manca sempre meno alla fine del match. Declan Rice! La riapre l’Arsenal! Errore del portiere avversario che serve Rice, per lui è un gioco da ragazzi metterla in rete. Trossard! La riprende l’Arsenal! Cross di Saka con Trossard che in area non sbaglia! Nketiah ha il pallone del sorpasso ma spreca in area! Termina un match ricco di emozioni.

CHELSEA ARSENAL, IL TABELLINO

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Gusto, Thiago Silva, Colwill, Cucurella; Gallagher, Caicedo, Fernandez; Palmer (83′ James), Mudryk (66′ Jackson), Sterling (83′ Madueke). All. Pochettino

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (46′ Tomiyasu); Odegaard (78′ Havertz), Jorginho (68′ Smith Rowe), Rice; Saka, Gabriel Jesus (68′ Nketiah), Martinelli (78′ Trossard). All. Arteta

GOL: 15′ rig. Palmer (C), 48′ Mudryk (C), 77′ Rice (A), 84′ Trossard (A)

AMMONITI: 8′ Palmer (C), 11′ Zinchenko (A), 44′ Thiago Silva (C), 71′ Cucurella (C), 88′ Nketiah (A), 90′ White (A)

ARBITRO: C. Kavanagh

