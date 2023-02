Diretta/ Tottenham Chelsea video streaming tv: derby di Londra (Premier League)

DIRETTA TOTTENHAM CHELSEA: SUPER SFIDA!

La diretta Tottenham Chelsea, in programma domenica 26 febbraio alle ore 14:30, racconta di un derby di Londra parecchio delicato. Gli Spurs hanno riscattato la sconfitta europea di San Siro col Milan grazie al successo casalingo contro il West Ham per 2-0, ma la strada per confermarsi in zona Champions League è ancora lunga avendo alle calcagna varie squadre che potrebbe insidiare e non poco gli Spurs. Discorso molto più complicato e difficile in casa Chelsea. L’arrivo di Graham Potter sulla panchina Blues e le centinaia di milioni spesi per la campagna acquisti non stanno offrendo quanto prospettato dalla nuova dirigenza. Come se non fosse bastato il ko in Europa in casa del Dortmund, il Chelsea è riuscita nella triste impresa di perdere in casa contro il Southampton ultimo in classifica. Il successo in campionato manca ai Blues da metà gennaio, da lì in poi tre pari di fila e il ko coi Saints.

Diretta/ Dortmund Chelsea (risultato finale 1-0): Kobel salva i tedeschi!

In casa il Tottenham non ha curiosamente mai pareggiato, dividendo le dodici partite giocate tra otto vittore e quattro sconfitte che hanno permesso ai Blues di collezionare ventiquattro punti con il medesimo numero di reti segnate. Negativo invece il rendimento esterno del Chelsea che ha vinto appena tre partite, pareggiandone quattro e perdendone addirittura cinque. Gli uomini di Potter hanno una striscia ancora aperta di ben sette partite consecutive lontano da casa senza vincere.

Video/ Milan Tottenham (1-0) gol e highlights: primo round ai rossoneri con Diaz!

TOTTENHAM CHELSEA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Tottenham Chelsea sarà visibile su Sky, emittente televisiva che ogni weekend mostra le migliori partite della Premier League. Per assistere all’evento bisognerà dotarsi di abbonamento al Pacchetto Sport che vi permetterà di vedere la sfida tra gli uomini di Conte e quelli di Potter. Il canale di riferimento sarà il Sky Sport 1 vale a dire 201.

Dopodiché si potrà assistere alla diretta Tottenham Chelsea anche in streaming video attraverso l’applicazione Sky. Anche qui c’è bisogno naturalmente di essere abbonati su Sky e in seguito si potrà assistere all’evento attraverso smartphone, tablet o computer.

Probabili formazioni Borussia Dortmund Chelsea/ Quote: tanti dubbi per Potter!

TOTTENHAM CHELSEA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Tottenham Chelsea vedono gli uomini di Antonio Conte scendere in campo col 3-4-2-1. In porta Forster, trittico difensivo composto dall’ex Atalanta Romero, Dier e Lenglet. Emerson Royal agirà da esterno destro con Davies sulla sinistra e il duo centrale Hojbjerg-Skipp. Sulla trequarti Kulusevski e Son assisteranno il bomber Kane.

Risposta Chelsea col 4-2-3-1. Kepa tra i pali, James con Thiago Silva, il neo acquisto Basiashile al posto di Koulibaly e Chilwell in difesa. Il croato Kovacic farà coppia con Enzo Fernandez in mediana. Ziyech-Havertz-Mudryk formeranno la batteria di trequartisti alle spalle di Joao Felix.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Tottenham Chelsea sono molto equilibrate. C’è infatti poca differenza secondo Snai che si sbilancia leggermente dalla parte degli Spurs con una quota di 2.50 relativa alla vittoria dei padroni di casa, 3.25 per il pareggio e 2.85 circa il successo dei Blues.

Ci si aspetta un big match ricco di gol a giudicare dall’1.70 per l’esito che vede entrambe le squadre segnare mentre il No Gol è dato a 2.05. Per i marcatori, la rete di Kane è data a 2.40 mentre il gol di Joao Felix sfiora la quota quattro (3.75).











© RIPRODUZIONE RISERVATA