DIRETTA MANCHESTER CITY INTER/ Video streaming tv: è inedita la finale di Champions League! (10 giugno 2023)

DIRETTA MANCHESTER CITY INTER: I TESTA A TESTA

La diretta di Manchester City Inter non ci presenta precedenti: le due squadre non si sono mai incrociate in precedenza. Il dato è parzialmente spiegabile con un fatto: il “nuovo” Manchester City, quello degli sceicchi, ha fatto il suo esordio in Champions League soltanto nel 2011 e questo è stato l’ultimo anno in cui l’Inter ha onorato il torneo prima della lunga assenza, finalmente spezzata con l’avvento di Luciano Spalletti in panchina e una qualificazione thrilling grazie alla vittoria sull’Empoli. Anche nelle ultime stagioni nessun incrocio: zero ai gironi, ma anche nella fase ad eliminazione diretta dove l’Inter è arrivata solo nei due anni più recenti (in un caso venendo eliminata agli ottavi).

Per Simone Inzaghi sarà la prima sfida al Manchester City, per Pep Guardiola la quinta contro l’Inter: le altre due si riferiscono alla stagione 2009-2010, quella del Triplete nerazzurra, quando il catalano allenava il Barcellona. Guardiola ne è uscito con due vittorie, un pareggio e una sconfitta; tuttavia, se nel girone si è preso il primo posto, ricordiamo bene come è andata quell’epica semifinale. Vittoria per 3-1 (in rimonta) dell’Inter a San Siro, inutile il successo del Barcellona al Camp Nou perché in finale ci era andato José Mourinho, e poi era stata gloria per l’Inter. (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER CITY INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Inter, finalissima di Champions League, sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5, che si aggiunge alle possibilità offerte agli abbonati Sky Sport sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Di conseguenza, la diretta streaming video di Manchester City Inter sarà offerta da Mediaset Play oltre che da Sky Go, Now TV e Infinity +.

INTER PER LA FINALE DI CHAMPIONS!

Manchester City Inter, in diretta sabato 10 giugno 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Atatürk Olimpiyat di Istanbul, sarà una sfida valida per la finalissima della UEFA Champions League. Ultimo atto della più importante competizione europea. I Citizens arrivano, dopo l’esaltante successo in semifinale contro il Real Madrid, per la seconda volta nella loro storia in finale, molto amaro il precedente del 2021 con l’inaspettata sconfitta contro il Chelsea. Anche in quell’occasione la squadra di Guardiola era favorita, l’Inter spera nei corsi e ricorsi storici per far saltare il banco dei pronostici anche questa volta.

Per l’Inter, dopo aver vinto il derby in semifinale contro il Milan, è invece la sesta finale di Coppa dei Campioni/Champions League. I trionfi con Helenio Herrera negli anni ’60 e le sconfitte contro Celtic e Ajax, infine la vittoria del 2010 con José Mourinho in panchina e il clamoroso Triplete conquistato. In questa occasione è invece il Manchester City a rincorrere il Treble, impresa in Inghilterra riuscita solo nel 1999 ai “cugini” del Manchester United di Sir Alex Ferguson. Si tratta peraltro del primo incrocio ufficiale nella storia delle Coppe Europee tra Manchester City e Inter.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY INTER

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Inter, match che andrà in scena allo stadio Atatürk Olimpiyat di Istanbul. Per il Manchester City, Pep Guardiola schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

MANCHESTER CITY INTER LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester City Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finale di Primavera 1. La vittoria del Manchester City con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











