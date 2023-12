DIRETTA TOTTENHAM NEWCASTLE/ Video streaming tv: precedenti, totale equilibrio in Premier (10 dicembre 2023)

DIRETTA TOTTENHAM NEWCASTLE: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Tottenham Newcastle, possiamo fare un tuffo nella storia di questa partita. Da quando il massimo campionato inglese si chiama Premier League, c’è un perfetto equilibrio fatto da ventiquattro vittorie per parte, ai quali aggiungere otto pareggi. Analizzando solamente gli anni più recenti, potremmo parlare delle ultime dieci sfide ufficiali, che sono state disputate (tutte in campionato) da sabato 11 agosto 2018 in poi, con un bilancio di cinque vittorie per il Tottenham, due pareggi e tre successi per il Newcastle.

Spurs in vantaggio quindi, ma la scorsa stagione aveva segnato una netta inversione di tendenza, sotto forma di doppia vittoria per il Newcastle. Innanzitutto ci fu il colpaccio per 1-2 all’andata sul campo del Tottenham domenica 23 ottobre 2022, mentre il ritorno di domenica 23 aprile scorso allo stadio St James’ Park di Newcastle terminò con la clamorosa vittoria per 6-1 dei padroni di casa, con Jacob Murphy e Alexander Isak autori di una doppietta a testa in quel giorno memorabile. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TOTTENHAM NEWCASTLE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Newcastle sarà garantita oggi pomeriggio sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per la Premier League inglese, anche se naturalmente sarà una visione riservata agli abbonati alla televisione satellitare. Lo stesso discorso è valido per la diretta streaming video di Tottenham Newcastle, che sarà evidentemente garantito tramite il sito oppure la app del servizio Sky Go.

TOTTENHAM NEWCASTLE: CHE SFIDA A LONDRA!

Tottenham Newcastle, in diretta naturalmente dal Tottenham Hotspur Stadium di Londra con fischio d’inizio alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali) di oggi pomeriggio, domenica 10 dicembre 2023, per la sedicesima giornata della Premier League inglese 2023-2024. Si arriva da un turno infrasettimanale e naturalmente si gioca anche nel weekend, la diretta di Tottenham Newcastle è tra l’altro particolarmente intrigante perché metterà di fronte due candidate per un posto nella prossima Champions League – a proposito della Coppa, sicuramente guarderanno con attenzione la partita i tifosi del Milan, che mercoledì giocherà contro i Magpies una partita decisiva.

Il Newcastle tuttavia non può fare molti calcoli, appunto perché sarà molto importante anche la partita di oggi pomeriggio contro il Tottenham: gli Spurs in questa stagione sono fuori dalle Coppe europee, può essere un vantaggio che però i londinesi ovviamente non vorranno più avere nella prossima stagione. La posta in palio è quindi alta in questa sfida per il quarto posto, o magari per il quinto se la Premier League sarà uno dei due campionati che avrà un posto aggiuntivo nella prossima Champions League; la certezza è che sarà un match da seguire, cosa ci dirà la diretta di Tottenham Newcastle?

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM NEWCASTLE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Tottenham Newcastle. Con le dovute cautele in questa settimana così intensa, Ange Postecoglou dovrebbe schierare il Tottenham con il modulo 4-2-3-1 con il nostro Vicario in porta; proviamo poi ad indicare in difesa Porro, Emerson Royal, Davis e l’altro italiano Udogie; in mediana Lo Celso e Bissouma; sulla trequarti Johnson, Kulusevski e Gil, che potrebbero agire in appoggio a Son, che agisce come centravanti.

Per il Newcastle di mister Eddie Howe invece il modulo di riferimento può essere il 4-3-3, nel quale indichiamo questi possibili undici titolari: Pope in porta, protetto dai quattro difensori Trippier, Lascelles, Schar e Livramento; a centrocampo invece i tre possibili titolari potrebbero essere Joelinton, Guimaraes e Miley; infine, le ali Almiron e Gordon e la prima punta Isak potrebbero formare il tridente d’attacco del Newcastle.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico sulla diretta di Tottenham Newcastle secondo l’agenzia Eurobet. I padroni di casa sono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,30, mentre si sale ma di poco fino al 2,65 per il segno 2 in caso di vittoria per il Newcastle; infine, l’ipotesi più remunerativa è il pareggio, perché il segno X varrebbe 3,60 volte la posta in palio.











