Video/ Milan Newcastle (0-0) gol e highlights: Sportiello evita il peggio! (Champions, 19 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN NEWCASTLE: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Meazza le squadre di Milan e Newcastle si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Pioli provano ad affacciarsi in zona offensiva intorno al 4′ con un tiro dalla distanza di Leao parato senza problemi da Pope e, dopo il doppio spunto di Pobega e Chukwueze al 13′, è Giroud a vedersi bloccare in corner un tocco sotto misura al 14′. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri continuano a collezionare opportunità interessanti per spezzare l’equilibrio sebbene falliscano sul più bello come accade a Leao, inciampato su un suo colpo di tacco, al 34′. Sul prosieguo dell’azione Pobega non sorprende Pope dall’interno dell’area inglese.

Nel secondo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Howe tentano di rendersi maggiormente propositivi con le conclusioni imprecise di Tonali al 48′ e Murphy al 51′. Sul fronte opposto il neo entrato Florenzi spara largo al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro il solito Leao sfiora la traversa con un colpo di testa al 74′ ed i lombardi si vedono costretti a sostituire prematuramente Maignan con Sportiello a causa di un infortunio all’80’. I bianconeri si disperano al 90’+5′ quando Sportiello abbassa la saracinesca sul tiro di Longstaff.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro spagnolo José Maria Sanchez ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Calabria, Musah, Giroud e Krunic da un lato, Schar dall’altro. Il punto conquistato in questo primo turno della competizione europea permette sia al Milan che al Newcastle di portarsi a quota uno nella classifica del girone F della Champions League.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN NEWCASTLE: IL TABELLINO

Milan-Newcastle 0 a 0

MILAN (4-3-3) – Maignan(80′ Sportiello); Calabria(46′ Florenzi), Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek(72′ Musah), Krunic, Pobega(61′ Reijnders); Chukwueze(61′ Pulisic), Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disp.: Mirante, Kjaer, Adli, Jovic, Okafor.

NEWCASTLE (4-3-3) – Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno, Longstaff, Tonali(72′ Anderson); Murphy(63′ Wilson), Isak(90′ Barnes), Gordon(63′ Almiron). Allenatore: Howe. A disp.: Karius, Harris, Dummett, Lascelles, Targett, Hall, Livramento, Miley.

Arbitro: José Maria Sanchez (Spagna).

Ammoniti: 40′ Calabria(M); 49′ Schar(N); 82′ Musah(M); 83′ Giroud(M); 89′ Krunic(M).

