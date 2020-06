Diretta Tottenham West Ham/ Streaming video tv: importante derby (Premier League)

Tottenham West Ham va in scena alle ore 21:15 di martedì 23 giugno: si tratta di uno dei tanti derby di Londra che caratterizzano il campionato inglese, per la 31^ giornata della Premier League 2019-2020 le due squadre affrontano il match con sentimenti e obiettivi ben differenti ma, in entrambi i casi, la paura di fallire. Gli Spurs, affidati a José Mourinho dopo l’inatteso esonero di Mauricio Pochettino, sono già stati eliminati dalla Champions League (erano finalisti uscenti) e rischiano di non riuscire a prendersi nemmeno l’Europa per la prossima stagione: potrebbero arrivare nella massima competizione (molto potrebbe anche dipendere dalla decisione riguardo la squalifica del Manchester City) ma nello scenario peggiore non qualificarsi per l’Europa League, che allo stato attuale delle cose non sarebbe raggiunta. Per questo motivo vincere questa sera diventa fondamentale; l’avversaria è un West Ham che a dispetto dei grandi investimenti e le ambizioni di grandezza non è mai riuscito a spiccare il volo, e rischia seriamente di tornare nel Championship. Sarebbe un crack non da poco ovviamente, ma c’è ancora speranza di archiviare la pratica; derby delicatissimo dunque, noi possiamo iniziare a studiare le cose partendo dal dettaglio delle probabili formazioni mentre aspettiamo che la diretta di Tottenham West Ham prenda il via.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham West Ham sarà trasmessa dalla televisione satellitare, che permette dunque ai suoi abbonati di seguirla con la scelta tra due canali: Sky Sport Uno o Sky Sport Football, rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder. Tutti i clienti Sky avranno poi la possibilità alternativa di attivare l’applicazione Sky Go, per la diretta streaming video: basterà dotarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, il servizio non richiede costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM WEST HAM

Ottime notizie per José Mourinho, che in Tottenham West Ham e in generale dopo il lockdown ha ritrovato Harry Kane e Son Heung-Min: i due ovviamente si riprendono le loro posizioni in attacco, in un 4-2-3-1 che dovrebbe prevedere Dele Alli alle spalle del centravanti e uno tra Lucas Moura e Lamela come esterno destro. Nella zona mediana del campo c’è l’imbarazzo della scelta: Ndombélé potrebbe tornare titolare per fare coppia con Winks ma sono candidati anche Lo Celso e Gedson Fernandes, in difesa invece Aurier e Ben Davies potrebbero essere i due terzini con Davinson Sanchez e Alderweireld a protezione del portiere Lloris, Vertonghen la soluzione alternativa. David Moyes dispone il West Ham con un classico 4-4-2: Zabaleta e Cresswell i due laterali bassi con Issa Diop e Ogbonna che giocano al centro a protezione di Fabianski, potrebbe tornare titolare Felipe Anderson che può giocare al fianco di Haller (come seconda punta) o largo a sinistra a centrocampo, dove anche Bowen è in ballottaggio. Noble sarà chiaramente uno dei due centrali in mediana, Soucek e Lanzini in testa a testa per completare il settore nevralgico con Fornals o Snodgrass come laterale di destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Tottenham West Ham lo ha fatto l’agenzia di scommesse Snai: a bocce ferme ovviamente sono gli Spurs ad avere le maggiori probabilità di vittoria, il segno 1 che regola questa eventualità vale infatti 1,80 volte la puntata mentre l’ipotesi del successo esterno degli Hammers è identificata dal segno 2 e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 4,25 volte quello che avrete deciso di investire. Il pareggio è il risultato per cui dovrete puntare sul segno X: in questo caso la vincita sarebbe di 3,85 volte l’importo sul piatto.



