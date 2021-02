Diretta Tottenham Wolfsberger/ Streaming video tv: formalità Spurs (Europa League)

DIRETTA TOTTENHAM WOLFSBERGER: MOURINHO SENZA PROBLEMI?

Tottenham Wolfsberger, che sarà diretta dallo sloveno Matej Jug, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 24 febbraio e rappresenta l’anticipo nel ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020-2021. Una formalità per gli Spurs, che all’andata hanno vinto 4-1: una bella occasione per José Mourinho, che spera di arrivare in fondo alla competizione ma nel frattempo deve fare i conti con un passo perso in Premier League, perché la sua squadra sta affondando e, sconfitta dal West Ham nel derby dell’ultimo turno, è scivolata in nona posizione rischiando addirittura di non poter giocare le coppe il prossimo anno.

Qui invece come abbiamo detto i problemi sono davvero pochi: il Wolfsberger rappresenta un avversario abbordabile e che dovrebbe vincere con quattro gol di scarto a Londra, di conseguenza una sorta di passeggiata pur non potendo sottovalutare gli austriaci. Vedremo quello che succederà nella diretta di Tottenham Wolfsberger, intanto possiamo valutare in modo più sostanziale le scelte da parte dei due allenatori nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA TOTTENHAM WOLFSBERGER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Wolfsberger sarà disponibile sui canali della televisione satellitare, pertanto solo coloro che vi avranno sottoscritto un abbonamento potranno accedere alle immagini selezionando il canale di riferimento sul decoder di Sky; ricordiamo che i clienti potranno seguire la partita di Europa League anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone inserendovi i dati dell’abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM WOLFSBERGER

È ampiamente probabile che in Tottenham Wolfsberger gli Spurs siano in campo con tanti rincalzi: rispetto alla formazione di sabato puntano allora ad una maglia da titolari il portiere Joe Hart, poi Alderweireld che farà coppia con Eric Dier al centro della difesa, Winks e Moussa Sissoko che formeranno la coppia centrale nel settore nevralgico e due elementi che agiranno sulla trequarti, vale a dire Dele Alli in posizione centrale e Bale che avrà campo sulla destra. In attacco dovremmo vedere Carlos Vinicius, a completar lo schieramento offensivo è pronto invece l’olandese Bergwijn; riposo per tutti gli altri, mentre a completare la formazione del Tottenham saranno i due terzini Doherty e Ben Davies. Nel Wolfsberger di Ferdinand Feldhofer invece avremo Kofler a difendere la porta, poi una difesa schierata a tre con Novak e Lochoshvili ai lati di Baumgartner e un centrocampo nel quale i due mediani dovrebbero essere Sprangler e Toferner, utilizzati anche nella vittoria di Graz in campionato. Scherzer e Liendl dovrebbero avere le due maglie sugli esterni, partendo sempre dalla linea mediana; davanti avremo Wernitzing che si posiziona tra le linee in qualità di trequartista, i due attaccanti dovrebbero invece essere Vizinger e Joveljic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Tottenham Wolfsberger attraverso le sue quote ufficiali: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,27 volte la puntata, per il segno X che regola il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 5,75 volte quanto avrete messo sul piatto mentre con il successo degli ospiti, identificato dal segno 2, il vostro guadagno corrisponderebbe a 9,50 volte l’importo investito con questo bookmaker.



