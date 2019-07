La diretta del Tour de France 2019 dà il via oggi alla settimana conclusiva di questa magnifica edizione: l’arrivo trionfale agli Champs Elysees di questa domenica si fanno sempre più vicino, ma la strada per raggiungere Parigi è ancora ben lunga come pure sono tanti gli ostacoli da superare per i protagonisti di questa Grande Boucle. Oggi martedi 23 luglio, però con la 16^ tappa intorno alla città di Nimes, assisteremo a una partenza ben dolce dopo il secondo giorno di riposo concesso alla corsa: dopo le fatiche del Foix Prat d’Albis ecco una tappa movimentata ma altimetricamente non altrettanto impegnativa come le precedenti. Gli appassionati delle più ardue salite però non devono preoccuparsi, perché saranno alte vette da superare prima di arrivare nella Capitale, come nella 18^ tappa Embrum-Valloire con la salita al Col d’Izoarde e l’ascesa al Col du Galibier.

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi solamente Rai Due, la sedicesima tappa Nimes-Nimes sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 subito sul canale generalista con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 11.55. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go.

Vediamo quindi subito nel dettaglio il percorso che oggi i protagonisti del Tour de France 2019 dovranno affrontare per la 16^ tappa, il cui punto di partenza e arrivo sono stati fissati entrambi a Nimes, città dove ieri hanno poi riposato. Innanzitutto va ricordato che sarà una frazione movimenta ma non impegnativa dal punto di vista altimetrico: la partenza ufficiale della corsa sarà quindi fissata alle ore 13.30 dopo aver percorso un piccolo tratto di trasferimento: l’arrivo al traguardo del vincitore è invece atteso verso le ore 17,30. Come detto prima non saranno le salite a fare da padrona, ma la corsa, lunga 177 km in tutto, affronterà comunque alcuni tratti caratteristici non ultimo il Pont du Gard, antico viadotto romano. Il primo punto significativo del tracciato sarà poi previsto solo al 65 km con il traguardo volante di Vallerargues: di fila ecco l’unico muro della giornata di oggi al Tour de France 2019 ovvero il Gpm di quarta categoria di Cote de Saint Jean du Pin, lungo 1,8 km con la pendenza massima di 4,2. Di fila sarà ancora la pianura della regione del Gard a fare da padrona, pur con qualche increspatura a cui fare attenzione, non ultima quella posta a meno di venti km dal traguardo di Nimes al Pont Saint Nicolas. Insomma questa 16^ tappa a Nimes per la Grande Boucle non pare riservare grandi sorprese ma rimarrà da vedere quale tra le ruote veloci ha ancora energia dopo le tappe pirenaiche.



