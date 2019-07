Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario 15^ tappa

La diretta Tour de France 2019 resta in alta quota: oggi, domenica 21 luglio, ecco la quindicesima tappa Limoux-Foix Prat d’Albis di 185 km. Si tratta dell’ultima tappa del Tour de France 2019 sui Pirenei. Dopo la cronometro di Pau andata in scena venerdì e naturalmente l’arrivo di ieri sul Tourmalet, vivremo un’altra giornata fondamentale di questa Grande Boucle. Tappa lunga e molto impegnativa, gli ultimi 90 km oggi saranno davvero impegnativi perché proporranno tre ascese di prima categoria una dietro l’altra, fino all’arrivo in quota al Prat d’Albis, con la salita che comincerà dal centro abitato di Foix per arrivare sotto lo striscione del traguardo chiudendo questi giorni sui Pirenei. Poi ci sarà il giorno di riposo per rifiatare e pensare alle Alpi, oggi chi va forte in salita dovrà attaccare senza fare troppi calcoli perché i giochi sono ancora apertissimi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (15^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi solamente Rai Due, la quindicesima tappa Limoux-Foix Prat d’Albis sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 subito sul canale generalista con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 11.55. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

TOUR DE FRANCE 2019, 15^ TAPPA LIMOUX-FOIX PRAT D’ALBIS: IL PERCORSO

In attesa della diretta Tour de France 2019, analizziamo naturalmente in maggiore dettaglio il percorso dell’odierna quindicesima tappa Limoux-Foix Prat d’Albis, ultimo giorno della Grande Boucle sui Pirenei. La partenza avrà luogo da Limoux, nel dipartimento dell’Aude, alle ore 12.10, in considerazione della difficoltà e anche del chilometraggio piuttosto lungo. I saliscendi non mancheranno già nella prima fase, con citazione d’obbligo per il Gpm di seconda categoria del Col de Montsegur (6,8 km di salita al 6% di pendenza media) al km 60,5, ma naturalmente la corsa entrerà nel vivo dopo lo sprint intermedio di Tarascon sur Ariège, collocato al km 93,5. Superata questa località, avremo ancora qualche chilometro pianeggiante, poi sarà tutta salita oppure discesa fino al traguardo, con tre Gpm tutti di prima categoria. Il primo sarà il Port de Lers, collocato al km 120,5 al termine di una salita di ben 11,4 km al 7% medio. Discesa e subito si affronterà il Mur de Péguère, salita di 9,3 km al 7,9%. Mai come in questo caso però i numeri sono ingannevoli: questa salita infatti parte molto dolce e si fa poi sempre più difficile, fino agli ultimi 3 km che non scendono mai sotto l’11% e raggiungono punte di pendenza massima fino al 18%. Il Gpm sarà al km 147, ecco poi una discesa fino a Burret e poi Foix, nel cui territorio comunale si trova l’arrivo di Prat d’Albis. La salita comincerà appunto dal centro abitato di Foix e prevede 11,8 km al 6,9%: la parte più impegnativa sarà tra il terzo e il sesto chilometro, quando si andrà spesso oltre il 10%, dunque chi sta bene dovrà muoversi presto, senza attendere gli ultimissimi chilometri, che saranno più facili.



