Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 18^tappa: ultima tappona di montagna

Il Tour de France 2020 è in diretta anche oggi, giovedì 17 settembre 2020 per la 18^ tappa, l’ultima di vera montagna per questa edizione della corsa francese. Oggi infatti i corridori ancora impegnati nella Grande Boucle attraversando le regioni della Savoia e dell’Alta Savoia, da Meribel a La Roche sur Foron, per 175 km, sulle Alpi vicino al confine franco-italiano. Sarà dunque tappa durissima, per veri scalatori, che dovranno affrontare più di 4000 m di dislivello, giocandosi il tutto per tutto nei 5 Gran premi di Montagna posizionati in maniera uniforme lungo tutto il percorso. Insomma a pochi giorni dalla passerella di Parigi ancora si fa sul serio per questa edizione 2020 del Tour de France e di certo la frazione odierna sarà in tal senso particolarmente interessante: i big, che già hanno faticato ieri all’arrivo in salita di Meribel, dovranno farsi trovare pronti, cosi come le loro squadre. Se è ipotizzabile un arrivo di massa del gruppo dei big, visti i 30 km dopo l’ultima salita della giornata, pure non possiamo escludere che qualche coraggioso, partendo da lontano, possa sconvolgere le carte in tavola. In ogni caso oggi l’imprevisto sarà all’ordine del giorno: ascese impegnative, meteo sfavorevole e temperature che potrebbero scendere in picchiata in vetta. Ci attende dunque una frazione quanto mai delicata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (18^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la diciottesima tappa Meribel-La Roche sur Foron sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana (preceduta da una anteprima dalle ore 13.40 su Rai Sport + HD), per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: IL PERCORSO DELLA 18^ TAPPA

Come detto prima, oggi la 18^ tappa, con cui il Tour de France torna in diretta oggi, da Meribel a la Roche sur Foron, sarà tra le più complesse e delicate da affrontare di questa eccezionale edizione 2020. Ricordiamo dunque subito agli appassionati che oggi la partenza ufficiale verrà data alle ore 12.30, dato il chilometraggio impegnativo (175 km): l’arrivo al traguardo del vincitore della frazione è stato però fissato intorno alle ore 17.50. Venendo alla descrizione del percorso odierno, abbiamo già detto che si tratta di una classica “tappona” di montagna, sulle Alpi che fanno da confine tra Francia e Italia. Si partirà dunque dall’arrivo della precedente frazione, a Meribel (notissima località sciistica) e subito, dopo appena 14 km sarà previsto il punto sprint di Aime, dove si cominceranno a scaldare le gambe. La prima salita infatti non sarà lontana: al 46 km è infatti previsto il primo Gran premio della montagna di giornata, con il Cormet de Roselend, di prima categoria, che prevedrà un’ascesa da 18.6 km con pendenze media del 6.15%. Questo per sarà solo un antipasto della giornata: durante la discesa la corsa affronterà un Gpm di terza categoria del Cote de la route des Villes (3.2 km al 6.6%), un muro che li porterà diritti verso l’ascesa al Col des Saisies, posta a circa metà del tracciato complessivo (14.6 km al 6.4%). La parte finale del percorso non sarà meno mossa: nel sul confine dipartimentale tra Savoia e Alta Savoia, infatti vi sarà il Gpm di prima categoria del Col des Aravis (6.7 km al 7%), ben noto a tutti gli appassionati (qui il Tour è passato circa una quarantina di volte in tutta la sua storia. A chiudere la giornata, l’Hors Categorie del Montèe du plateau des Glieres, che spezzerà le gambe con la sua salita di 6 km con pendenza media di 11.2% (ma che pure consegneranno secondi di abbuono per i primi tre): fino al traguardo finale poi un tratto di circa 30 km, parzialmente in discesa, che potrebbe pure sconvolgere le carte in tavola.



