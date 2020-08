Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 3^ tappa: sarà per velocisti?

Terza tappa Nizza-Sisteron, anche oggi lunedì 31 agosto ci farà dunque compagnia la diretta Tour de France, con la terza fatica di questa anomala Grande Boucle slittata alla fine dell’estate nell’anno del Coronavirus. Finalmente però sabato il Tour de France 2020 ha preso il via e adesso siamo pronti appunto a vivere le emozioni della terza tappa Nizza-Sisteron di 198 km, una frazione dunque piuttosto lunga ma dall’altimetria piuttosto semplice, che di conseguenza dovrebbe essere perfetta per i velocisti. La diretta Tour de France dovrebbe dunque chiamare oggi sulla ribalta le ruote veloci, speriamo compresi i nostri Elia Viviani e Giacomo Nizzolo, splendido doppio campione d’Italia e d’Europa nelle ultime gare che hanno preceduto la partenza del Tour. Per i big che hanno invece obiettivi più ambiziosi questo ultimo giorno di agosto, che allontana la carovana del Tour de France da Nizza per portarla nel dipartimento delle Alpes de Haute Provence dovrebbe essere interlocutoria – ammesso che nel ciclismo esistano giorni semplici – tra la difficile frazione di ieri e il primo arrivo in salita che ci attende già domani, diversamente dalle abitudini consolidate della Grande Boucle.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (3^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la terza tappa Nizza-Sisteron sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana, con un primo collegamento (Anteprima Tour) fin dalle 13.20 su Rai Sport + HD, canale numero 57. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL TOUR DE FRANCE SU RAIPLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 3^ TAPPA

Oggi la diretta Tour de France dovrebbe dunque proporci una giornata per velocisti: capiamo il perché analizzando in maggiore dettaglio il percorso della terza tappa Nizza-Sisteron. La partenza avrà luogo alle ore 12.20, dal momento che oggi si sfioreranno i 200 km: il Tour saluta così Nizza, mattatrice dei primi giorni di questa sofferta Grande Boucle. Non mancheranno i saliscendi lungo la cosiddetta Route Napoléon, che segue il percorso di Napoleone quando rientrò in Francia dall’esilio sull’isola d’Elba, ma si tratta di piccole salitelle che non dovrebbero lasciare il segno. Le annotiamo comunque, perché i Gran Premi della Montagna saranno comunque ben quattro: il Col du Pilon al km 55, il Col de la Faye al km 63,5, il Col des Lèques al km 117,5 e il Col de l’Orme al km 152,5, i primi tre di terza categoria e l’ultimo di quarta. Il finale della tappa sarà comunque quasi interamente pianeggiante e di conseguenza perfetto per i velocisti: segnaliamo innanzitutto lo sprint intermedio, che oggi sarà collocato a Digne les Bains al km 160,5, poi il veloce avvicinamento all’arrivo di Sisteron, atteso fra le 17.00 e le 17.30 e sulla carta perfetto per lo spettacolo di uno sprint di gruppo a ranghi compatti, salvo colpi di scena.



