Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 4^ tappa, primo arrivo in salita

Da non perdere oggi la diretta Tour de France, infatti oggi martedì 1 settembre la quarta tappa Sisteron-Orcières Merlette di 160,5 km ci riserverà il primo arrivo in salita di questa anomala Grande Boucle slittata alla fine dell’estate nell’anno del Coronavirus. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi: il percorso del Tour de France 2020 si prospetta intrigante fin dai primi giorni di gara, non sono più i tempi in cui per vedere una salita bisognava aspettare una settimana e infatti abbiamo già avuto domenica a Nizza una frazione molto movimentata, e oggi ecco già al quarto giorno il primo arrivo in salita del Tour de France 2020, un assaggio di Alpi consentito dalla partenza che ha avuto luogo da Nizza. Intendiamoci: non si parla ancora di tapponi memorabili, ci sarà qualche Gpm agevole lungo il percorso e anche la salita verso l’arrivo di Orcières Merlette non è di quelle che fanno tremare i polsi, ma alla quarta tappa sarà un banco di prova molto interessante, in particolare per chi è uscito dal Delfinato con qualche problema – da Primoz Roglic a Egan Bernal, tanto per fare due nomi (non) a caso. Chi sta bene dovrà approfittarne per guadagnare quanti più secondi possibile, chi non è ancora al top si dovrà difendere: sarà il primo test del Tour de France 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (4^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la quarta tappa Sisteron-Orcières Merlette sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana, per godere della migliore copertura possibile per il primo arrivo in salita. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 4^ TAPPA

La tanto attesa diretta Tour de France per il primo arrivo in salita dell’edizione 2020 ci impone naturalmente adesso di esaminare con il massimo interesse il percorso della quarta tappa Sisteron-Orcières Merlette. La partenza avrà luogo alle ore 13.30, considerando che il chilometraggio è piuttosto breve, però c’è molto da dire su ciò che i corridori troveranno lungo la strada. Molto facile la prima parte della tappa, la prima annotazione è dunque per lo sprint intermedio, in località Veynes al km 51,5, poi inizieranno i saliscendi con il Col du Festre, un Gpm di terza categoria che culminerà al km 67,5. Avremo poi altri tre Gran Premi della Montagna lungo il tracciato: quarta categoria per la Côte de Corps al km 97,5, poi saranno invece di terza categoria la Côte de l’Aullagnier al km 125,5 e la Côte de Saint Léger les Mélèzes al km 141,5, che sarà più interessante perché posta già a meno di 20 km dall’arrivo in salita di Orcières Merlette, che sarà raggiunto con una salita di 7,1 km al 6,7% di pendenza media, valida anche come Gpm di prima categoria. Ascesa dunque non terribile, il chilometro più impegnativo sarà il secondo che ha una pendenza media sui 1000 metri pari all’8,2%, ma come detto sarà il primo vero banco di prova in salita per il Tour de France 2020 e di conseguenza speriamo che possa esserci già grande spettacolo.



