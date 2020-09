Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 5^ tappa: velocisti a Privas?

Non conosce soste in questa prima settimana la diretta Tour de France, oggi mercoledì 2 settembre 2020 l’appuntamento sarà dunque con la quinta tappa Gap-Privas di 183 km, che dopo il primo arrivo in salita andato in scena ieri dovrebbe richiamare sul palcoscenico le ruote più veloci presenti al Tour de France 2020, fra i quali magari i nostri Elia Viviani e Giacomo Nizzolo, uno campione olimpico e l’altro laureatosi nel giro di pochi giorni prima campione d’Italia e poi campione d’Europa. Sembra quasi che regni l’alternanza in questo Tour de France 2020, perché gli organizzatori stanno alternando tappe più semplici nei giorni “dispari” e frazioni più insidiose nelle tappe pari, per rendere intrigante il percorso del Tour de France già nelle prime battute di questa anomala edizione slittata alla fine dell’estate a causa del Coronavirus – anche se la pandemia naturalmente non ha inciso su questo, dal momento che il percorso della Grande Boucle è esattamente quello che era stato previsto nello scorso autunno. Oggi dovrebbe dunque essere una giornata più tranquilla e forse interlocutoria per i big, ma nella diretta Tour de France i motivi d’interesse non mancano mai e, se sarà volata, avremo dei beniamini per i quali tifare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (5^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà naturalmente anche oggi Rai Due, la quinta tappa Gap-Privas sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL TOUR DE FRANCE SU RAIPLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 5^ TAPPA

Oggi la diretta Tour de France dovrebbe dunque proporci una giornata per velocisti: analizziamo comunque adesso in maggiore dettaglio il percorso della quinta tappa Gap-Privas, per capire che cosa attende i corridori. La partenza avrà luogo alle ore 13.20 da Gap, che è una località tradizionalmente molto frequentata dalla carovana del Tour de France. Il tracciato si annuncia a dire il vero piuttosto semplice oggi, con qualche dolce saliscendi sui quali certamente si scatenerà la fuga da lontano, ma che non dovrebbe impensierire troppo i velocisti. Sarà in leggera salita anche lo sprint intermedio in località L’Epine, al km 47,5, poi tuttavia vi sarà un lungo falsopiano a scendere che caratterizzerà un lungo tratto della tappa. Nel finale ecco due Gran Premi della Montagna, ma entrambi di quarta categoria: il Col de Serre Colon al km 130 e la Côte de Saint Vincent de Barrès al km 167. Quest’ultima potrebbe fungere da trampolino di lancio per qualche attaccante che cercherà di anticipare lo sprint, ma francamente la volata di gruppo a ranghi compatti è l’epilogo più probabile all’arrivo di Privas. Segnaliamo comunque che negli ultimi chilometri la strada tenderà quasi sempre a salire: una variabile da tenere presente e che potrebbe favorire gli sprinter più attrezzati per questo genere di volate.



