Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 6^ tappa, bell’arrivo in salita

Sesta tappa Le Teil-Mont Aigoual, sarà un giorno da non perdere oggi giovedì 3 settembre per la diretta Tour de France, perché è atteso il secondo arrivo in salita di questa anomala Grande Boucle slittata alla fine dell’estate (a causa del Coronavirus) al termine di questa Le Teil-Mont Aigoual di 191 km, chilometraggio dunque importante e parte finale della frazione decisamente impegnativa, non solo con l’ultima ascesa verso l’arrivo di Mont Aigoual. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi: il percorso del Tour de France 2020 si prospetta intrigante fin dai primi giorni di gara, ne abbiamo già avuto qualche assaggio in frazioni difficili per vari motivi, a cominciare addirittura dal primo giorno flagellato dal maltempo a Nizza, inoltre siamo soltanto alla sesta tappa e siamo già al secondo arrivo in salita di questo Tour de France 2020 decisamente diverso da quello che per tanti anni erano stati gli standard della Grande Boucle, già parzialmente modificati negli anni scorsi e quest’anno definitivamente variati in “stile Giro”. Oggi gran parte del tracciato sarà pianeggiante, tuttavia gli ultimi 30 km sono davvero molto duri e accenderanno la bagarre anche tra i big che puntano al successo finale a Parigi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (6^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la sesta tappa Le Teil-Mont Aigoual sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana, inoltre fin dal 13.30 ci sarà una prima finestra su Rai Sport + HD con Anteprima Tour. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 6^ TAPPA

La tanto attesa diretta Tour de France per il secondo arrivo in salita dell’edizione 2020 naturalmente ci porta adesso ad esaminare con il massimo interesse il percorso della sesta tappa Le Teil-Mont Aigoual. La partenza avrà luogo alle ore 12.10, perché anche il chilometraggio sarà rilevante, sfiorando i 200 km. Come abbiamo accennato, a dire il vero gran parte della tappa sarà facilissima e di conseguenza “voliamo” subito allo sprint intermedio collocato al km 125,5 in località Saint Hippolyte du Fort. In seguito ci sarà ancora un po’ di pianura per arrivare al primo strappo, il Gpm di terza categoria di Cap de Coste al km 146, salita di soli 2,1 km ma al 7,3% di pendenza media, annuncio di quello che ci attenderà infine negli ultimi 30 km, davvero molto impegnativi. Potremmo anzi definire questa parte finale del percorso come una salita unica, spezzata però in tre tronconi intervallati da tratti in falsopiano o lieve discesa, per cui saranno tre i Gpm. La prima parte sarà verso il Col des Mourèzes (6,1 km al 4,8% di pendenza media), Gpm di terza categoria al km 163; ecco poi il Col de la Lusette, che sarà il tratto più lungo e impegnativo, ben 11,7 km al 7,3% medio. Giustamente dunque questo sarà un Gpm di prima categoria (km 177,5), ulteriormente nobilitato dal fatto che sarà pure un Point Bonus che assegnerà 8, 5 e 2 secondi di abbuono ai primi tre che vi transiteranno. Pochi chilometri di falsopiano o lieve discesa, poi si riprenderà per l’ultima volta a salire verso l’arrivo di Mont Aigoual, anche se gli ultimi 8,3 km saranno piuttosto facili, con il 4% di pendenza media. Se però ci fosse grande battaglia già dal Col de la Lusette, potrebbe succedere di tutto…



