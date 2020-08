Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai: Nizza, vincitore 1^ tappa

Il Tour de France 2020 inizia e oggi la diretta della prima tappa Nizza-Nizza di 156 km promette di riservarci subito spunti interessanti, anche se l’epilogo più probabile sarà una volata di gruppo a ranghi compatti sulla celeberrima Promenade des Anglais. Siamo alla fine del mese di agosto, eppure comincia oggi il primo grande giro della stagione del ciclismo: sappiamo tutti che cosa è successo negli scorsi mesi, eccoci dunque oggi ben felici di vedere alla partenza il Tour de France 2020, la corsa più importante del mondo anche per motivi economici. Sarà una Grande Boucle quasi tutta nella Francia centro-meridionale e che riserverà emozioni fin dai primi giorni, con Nizza grande protagonista.

Infatti sia oggi sia domani partenza e arrivo avranno luogo nel centro simbolo della Costa Azzurra, ma attenzione perché soprattutto domani ci sarà molto da faticare sulle salite dell’entroterra, mentre oggi come si accennava dovrebbe essere un affare per velocisti, anche se non mancheranno alcuni saliscendi nel Moyen Pays, come è stato definito dagli organizzatori per distinguerlo dal più impervio Haut Pays che ci attenderà domani.

In ogni caso le emozioni sono garantite nella diretta Tour de France fin da questa prima tappa: conquistare la maglia gialla fa gola a tutti e le squadre degli sprinter daranno tutto per garantire ai loro velocisti il tanto desiderato arrivo di gruppo a ranghi compatti, magari con Elia Viviani e un Giacomo Nizzolo in stato di grazia fra i principali protagonisti.

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la prima tappa Nizza-Nizza (Moyen Pays) sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 15.30 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour.

Per immergerci finalmente nella diretta Tour de France, non ci resta ora altro da fare se non scoprire che cosa ci riserverà il percorso della prima tappa, come abbiamo detto con partenza e arrivo a Nizza. La prima annotazione va fatta naturalmente per l’orario di partenza: la prima tappa e con essa l’intero Tour de France prenderanno il via alle ore 14.15. Il chilometraggio è infatti piuttosto ridotto e il percorso non troppo difficile, per cui l’arrivo è previsto attorno alle ore 18.00, sul lungo e pianeggiante rettilineo della Promenade des Anglais di Nizza.

Il traguardo dunque strizza l’occhio ai velocisti, ma lungo i 156 km da percorrere intorno a Nizza – dove si passerà per due volte sulla linea del traguardo e la seconda (km 88) sarà valida anche come sprint intermedio – vi saranno diversi saliscendi da affrontare. Vi saranno ad esempio tre passaggi sulla salita di Aspremont, che però non sarà valida come Gran Premio della Montagna, e due invece sulla Côte de Rimiez, che in entrambi i casi (ai km 48,5 e 97) sarà valida come Gpm di terza categoria e accenderà la battaglia per la maglia a pois: si tratta di una salita di 5,8 km al 5,1% di pendenza media.

Difficile comunque che si crei selezione, anche perché gli ultimi 30 km saranno velocissimi, tutti in leggera discesa oppure pianeggianti: a Nizza ci attendiamo lo spettacolo delle ruote veloci.



