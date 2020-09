Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 7^ tappa, riecco i velocisti

La diretta Tour de France torna oggi, venerdì 4 settembre, a dare spazio ai velocisti: in programma infatti c’è la settima tappa Millau-Lavaur di 168 km che sembra perfetta per le ruote veloci di questa edizione numero 107 della Grande Boucle, slittata alla fine dell’estate a causa del Coronavirus. Ieri c’è stato un arrivo in salita a Mont Aigoual, da domani ci attende un weekend sui Pirenei, oggi invece c’è un giorno più “leggero” in cui l’unico dubbio potrebbe essere fra una fuga da lontano e l’arrivo in volata a ranghi compatti, tuttavia siamo ancora nella prima settimana e di conseguenza le squadre degli sprinter non dovrebbero dare spazio ai tentativi dei coraggiosi fuggitivi da lontano, che pure certamente ci proveranno anche oggi. In questo Tour de France 2020 che ha previsto fin dalle sue prime fasi un percorso piuttosto difficile, finora c’è stata una sorta di alternanza fra le tappe pari più impegnative e quelle dispari più semplici e tendenzialmente dedicate ai velocisti, fin dal primo giorno (pur con tutte le incognite del caso) con la vittoria di Alexander Kristoff a Nizza. Oggi nella settima tappa dunque dovrebbe esserci ancora spazio per i velocisti, poi con i Pirenei la storia cambierà…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (7^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la settima tappa Millau-Lavaur sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana, per garantire molte ore di trasmissione anche per la frazione odierna con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 7^ TAPPA

Come ogni giorno, per presentare al meglio la diretta Tour de France adesso è giunto il momento per esaminare in maggiore dettaglio il percorso della settima tappa Millau-Lavaur, non molto lunga e dall’altimetria piuttosto semplice, anche se ci potrebbe essere l’incognita del vento, spesso presente nelle regioni attraversate dalla corsa. La partenza avrà luogo alle ore 13.35, appunto perché il chilometraggio non sarà eccessivo e pure le difficoltà altimetriche saranno ridotte. A dire il vero, nella prima parte ci saranno diversi saliscendi, tre dei quali classificati come Gran Premi della Montagna. Si tratterà innanzitutto della Côte de Luzencon di terza categoria, collocata già al km 9, poi del Col de Peyronnenc (km 73,5), salita lunga ma davvero facile e di nuovo dunque di terza categoria, infine la Côte de Paulhe, brevissima ma un pochino più impegnativa, comunque Gpm di quarta categoria (km 97,5). In questa prima fase della corsa ci sarà anche lo sprint intermedio, che sarà posto oggi in località Saint Sernin sur Rance al km 58, nel finale della tappa invece termineranno anche i saliscendi e dunque ci aspettiamo un velocissimo avvicinamento verso il probabile sprint all’arrivo di Lavaur, che sulla carta strizza l’occhio appunto ai velocisti, che poi dovranno tanto soffrire nel weekend sui Pirenei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA