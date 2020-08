Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai: ostica 2^ tappa a Nizza

La diretta Tour de France ci fa compagnia anche oggi, domenica 30 agosto 2020, con la seconda tappa Nizza-Nizza di 186 km. La principale città della Costa Azzurra è dunque di nuovo protagonista assoluta di questo inizio della Grande Boucle slittata alla fine dell’estate, però oggi ci aspettiamo già qualche emozione con i big, perché ci sarà molto da faticare nelle salite dell’entroterra nizzardo, con la definizione di Haut Pays che ben descrive come la seconda tappa del Tour de France 2020 possa essere considerata di media montagna, affontando salite come il Col de Turini, celebre nel mondo del rally e oggi palcoscenico per il massimo evento mondiale di ciclismo. La diretta Tour de France dunque fornirà spunti in ottica Parigi fin da questa seconda tappa: la Grande Boucle non si permette più il lusso di disegnare prime settimane dedicate esclusivamente ai velocisti con una successione quasi infinita di tappe per i velocisti. Il Giro d’Italia in tal senso ha insegnato qualcosa ai francesi e adesso anche il Tour regala percorsi mossi fin dai primi giorni: oggi dunque dovranno stare in campana pure coloro che puntano alla maglia gialla finale, perché andare due volte a 1500 metri di altitudine (e anche oltre) già alla seconda tappa del Tour de France non è cosa da poco…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (2^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la seconda tappa Nizza-Nizza (Haut Pays) sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL TOUR DE FRANCE SU RAIPLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 2^ TAPPA

Da non perdere sarà dunque oggi la diretta Tour de France, ci sembra di conseguenza doveroso scoprire che cosa ci riserverà il percorso della seconda tappa, come abbiamo detto con partenza e arrivo a Nizza, ma con tante salite da affrontare nell’entroterra, per un impegno dunque più difficile rispetto a quello di ieri. La partenza avrà luogo alle ore 13.20 e già dopo 16 km c’è da segnalare lo sprint intermedio di Lac du Broc. I primi 50 km saranno comunque sostanzialmente pianeggianti, poi si comincerà a fare sul serio con il Col de la Colmiane, salita di ben 16,3 km al 6,3% di pendenza media, che sarà dunque il primo Gran Premio della Montagna di prima categoria del Tour de France 2020, al km 63,5. Lunga discesa e poi si ricomincerà subito a salire verso un altro Gpm di prima categoria, il Col de Turini (km 99,5), ascesa caratterizzata da 14,9 km di salita al 7,4% di pendenza media. Seguirà una lunga discesa e un tratto di falsopiano verso il primo passaggio da Nizza (km 141,5), poi però si salirà di nuovo verso il Col d’Eze, Gpm di seconda categoria collocato al km 153, al termine di una salita di 7,8 km al 6,1% di pendenza media. A seguire discesa, passaggio sul traguardo a Nizza e nuova salita verso il Col des Quatre Chemins (km 177), non classificato come Gpm ma valido come sprint con abbuoni di 8, 5 e 2 secondi per i primi tre e trampolino perfetto verso l’arrivo di Nizza, al quale mancheranno solamente 9 km, quasi tutti in discesa e pianeggianti solo negli ultimi 2000 metri.



