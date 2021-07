Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 2, classifica 17^ tappa: si sale!

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: TAPPONE PIRENAICO, COME CAMBIERÀ LA CLASSIFICA?

Giorno di festa nazionale in Francia e finalmente arrivo in salita per il Tour de France 2021 che oggi, mercoledì 14 luglio, ci proporrà la sua diciassettesima tappa Muret-Saint Lary Soulan di 178,4 km, che merita senza dubbio la definizione di tappone pirenaico, come già nella frazione di domenica ad Andorra e come sarà poi anche domani verso Luz Ardiden. Oggi e domani, inoltre, vivremo due arrivi in salita consecutivi e questa è una notizia: finora le montagne non sono mancate, ma l’unica volta che si era arrivati in vetta nel Tour de France 2021 era stata in occasione della nona tappa a Tignes. Oggi invece la diretta Tour de France 2021 esalterà tutti gli appassionati, perché si arriverà a Saint Lary Soulan, in cima al Col du Portet, dopo avere già scalato in precedenza altri due Gran Premi della montagna molto impegnativi. Come da tradizione, la tappa del 14 luglio avrà un sapore speciale alla Grande Boucle e molto potrebbe ancora cambiare nella classifica del Tour de France 2021, anche perché i due arrivi in salita più impegnativi sono appunto quelli di oggi e domani (senza dimenticare la cronometro di sabato): già da qualche giorno siamo sui Pirenei, ma adesso si fa maledettamente sul serio e dunque oggi e domani saranno due giorni fondamentali per i big del Tour de France 2021 ed emozionanti per gli appassionati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA RAI 2: COME SEGUIRE LA DIRETTA DEL TOUR DE FRANCE 2021 (17^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la diciassettesima tappa Muret-Saint Lary Soulan sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 17^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 ci propone dunque oggi un fondamentale arrivo in salita sui Pirenei, di conseguenza adesso possiamo scoprire in maggiore dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul percorso della odierna diciassettesima tappa Muret-Saint Lary Soulan di 178,4 km, sulle strade di due dipartimenti francesi. La partenza avrà luogo da Muret alle ore 12.10, perché ci sarà molto da faticare. A dire il vero, la prima parte sarà in pianura, tanto che il primo punto significativo del percorso sarà lo sprint intermedio a Bagneres de Luchon, al km 113,4. Da quel momento in poi, però, cambierà tutto: la prima grande salita sarà il Col de Peyresourde, un grande classico per il Tour de France sui Pirenei. Sarà un Gpm di prima categoria al km 129,1, al termine di una salita di 13,2 km al 7% di pendenza media. Discesa, brevissimo falsopiano e subito si risalirà verso il Col de Val Louron-Azet, altro Gpm di prima categoria che sarà collocato al km 149,5, al termine di 7,4 km di salita all’8,3% di pendenza media. La discesa ci porterà nel centro abitato di Saint Lary Soulan, ma l’arrivo non sarà in paese, bensì in cima al Col du Portet, salita tremenda di ben 16 km all’8,7% di pendenza media, un dato impressionante su una ascesa così lunga. Sarà naturalmente un GPM Hors catégorie, ma soprattutto potrebbe essere una salita decisiva per l’intero Tour de France 2021.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021, LA CLASSIFICA

Anche alla vigilia della 17^ tappa del Tour de France 2021, vediamo che leader assoluto della classifica della corsa francese è Tadej Pocagar. La maglia gialla pure è apparsa ben viva anche ieri, negli ultimi km in salita della frazione a Saint Gaudens, confermando l’ampio vantaggio sui rivali, che pure non hanno perso praticamente nulla all’arrivo. Dietro a Pogacar con il tempo di 66h23’06” ecco dunque sempre a 5 minuti e 18 secondi di ritardo Rigoberto Uran, con Vingegaard terzo e di fila per la top five Carapaz e O’Connor. Non ci sono poi novità anche per le altre classifiche del Tour de France 2021, con Cavendish ancora maglia verde e Poels leader a pois tra gli scalatori: tra i giovani la prima posizione in lista è di Pogacar, ma la casacca bianca è ancora sulle spalle di Vingegaard. (agg Michela Colombo)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Tadej Pogacar (Slo) in 66h23’06”

2. Rigoberto Uran (Col) a 5’18”

3. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’32”

4. Richard Carapaz (Ecu) a 5’33”

5. Ben O’Connor (Aus) a 5’58”

6. Wilco Kelderman (Ola) a 6’16”

7. Alexey Lutsenko (Kaz) a 7’01”

8. Enric Mas (Spa) a 7’11”

9. Guillaume Martin (Fra) a 8’02”

10. Pello Bilbao (Spa) a 10’59”



