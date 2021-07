Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 9^ tappa: si sale a Tignes

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: TAPPONE ALPINO!

Eccoci giunti al tappone alpino del Tour de France 2021: oggi, domenica 4 luglio, è in programma la nona tappa Cluses-Tignes di 144,9 km, piuttosto breve ma decisamente impegnativa. Rispetto alla frazione di ieri arrivata a Le Grand Bornand, ci sarà l’ulteriore difficoltà dell’arrivo in salita, che sarà il primo di questa edizione del Tour de France 2021 e certamente lascerà un segno anche sulla classifica generale, che con la cronometro di mercoledì ha iniziato ad assumere un volto molto preciso più presto del solito e che ad essere onesti sembra già segnata a vantaggio di un Tadej Pogacar semplicemente meraviglioso.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021/ Video streaming Rai: Pogacar maglia gialla! (8^ tappa)

La tappa sarà difficile fin da subito, anche se le salite lungo il percorso non saranno vicinissime all’arrivo e l’ascesa finale verso Tignes sarà lunghissima, ma con pendenze non impossibili. Insomma, se si dovesse aspettare troppo potrebbe anche succedere poco per la lotta in classifica – certamente molti attacchi ci saranno per il successo di tappa – ma se qualcuno tra chi è già parecchio in ritardo osasse agire fin dal Col du Pré, ecco che oggi potrebbe essere una giornata da ricordare. La diretta Tour de France 2021 sarà naturalmente imperdibile oggi e sicuramente stasera a Tignes ne sapremo di più circa le ambizioni di tutti i protagonisti per il podio di Parigi…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021/ Mohoric vince la 7^ tappa, Nibali risale!

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la nona tappa Cluses-Tignes sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE 2021

Diretta Tour de France 2021/ Cavendish ha vinto la 6^ tappa, classifica immutata

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 9^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 ci propone quindi oggi il suo tappone alpino e primo arrivo in salita: non serve aggiungere molto altro, passiamo senza indugio a presentare nel dettaglio il percorso della odierna nona tappa Cluses-Tignes di 144,9 km, sulle strade di due differenti dipartimenti. La partenza avrà luogo da Cluses alle ore 13.10, considerato il chilometraggio piuttosto breve, anche se assai impegnativo. Pochi chilometri pianeggianti ed ecco subito la Côte de Domancy, salita breve ma assai impegnativa, tanto da essere un Gran Premio della Montagna di seconda categoria al km 19,6. Avremo poi lo sprint intermedio in località Praz sur Arly al km 32,7, poi si affronterà il Col des Saisies, GPM di prima categoria al km 49,4, al termine di una ascesa di 9,4 km al 6,2% di pendenza media.

Dopo una discesa abbastanza lunga, arriverà la parte più impegnativa di questa frazione: ecco infatti il Col du Pré, che sarà il primo GPM Hors catégorie del Tour de France 2021 con i suoi 12,6 km di salita al 7,7% di pendenza media. La discesa sarà breve, perché quasi subito si tornerà a salire verso il Cormet de Roselend, salita di 5,7 km al 6,5% di pendenza media, GPM di seconda categoria al km 93,3. Attenzione però al successivo tratto formato da discesa più falsopiano, perché potrebbe avere importanza fondamentale nello svolgimento della tappa, prima di giungere ai piedi della Montée de Tignes, GPM di prima categoria con i suoi ben 21 km di ascesa anche se al 5,6% di pendenza media che ci porteranno naturalmente verso l’arrivo di Tignes.



© RIPRODUZIONE RISERVATA