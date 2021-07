Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai, classifica 11^ tappa: il Ventoux

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: OGGI DOPPIA SCALATA, COME CAMBIERÀ LA CLASSIFICA?

Oggi il Tour de France 2021 vive un momento che potrebbe essere fondamentale: mercoledì 7 luglio è infatti il giorno della undicesima tappa Sorgues-Malaucène di 198,9 km, che sarà una frazione caratterizzata dalla doppia scalata del Mont Ventoux, una salita che ha fatto la storia del Tour de France e promette anche quest’anno di lasciare un segno profondissimo sulla classifica generale, finora già modellata da tappe significative come quelle sulle Alpi e le cronometro, ma anche da colpi di scena emozionanti in tappe meno dure sulla carta, come venerdì scorso. Oggi invece la durezza del percorso è indiscutibile: salire due volte verso il Mont Ventoux – di cui la prima da un versante inedito per il Tour de France – è garanzia di spettacolo, anche se l’arrivo non sarà in vetta come tante altre volte, bensì a Malaucène dopo una lunga discesa dopo la seconda scalata al Ventoux. La diretta Tour de France 2021 di conseguenza oggi sarà imperdibile: non serve scomodare Francesco Petrarca, basterebbe ricordare il successo di Marco Pantani nel 2000 e il Chris Froome “di corsa” nel 2016 per capire che quando si scala il Mont Ventoux succede sempre qualcosa di interessante. Che cosa ci riserverà oggi il Gigante della Provenza?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE 2021 (11^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, l’undicesima tappa Sorgues-Malaucène sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 11^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 ci propone quindi oggi una giornata imperdibile: non perdiamo allora tempo e andiamo adesso a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna undicesima tappa Sorgues-Malaucène di 198,9 km, che si svolgerà per intero sulle strade del dipartimento di Vaucluse. La partenza avrà luogo da Sourges alle ore 12.15, in considerazione della lunghezza del chilometraggio e della difficoltà del percorso. Nella prima parte ci saranno due Gran Premi della Montagna di quarta categoria più lo sprint intermedio in località Les Imberts al km 40,2, poi si entrerà nel vivo di questo tappone di alta montagna. Innanzitutto ci sarà un GPM di prima categoria, il Col de la Liguière che sarà al km 83,6, al termine di un’ascesa di 9,3 km al 6,7% di pendenza media, ideale per entrare nel “clima” di un giorno di grandi salite. Poi ecco il gigante, il Mont Ventoux che come abbiamo detto dovrà essere affrontato per ben due volta: la prima sarà dal versante inedito di Sault, caratterizzato da ben 22 km di ascesa anche se non molto difficili (5,1% di pendenza media), GPM di prima categoria al km 122,5; la seconda invece si salirà da Bedoin e saranno 15,7 km ma all’8,8% di pendenza media, dunque tanti chilometri e molto difficili, specie se esposti al caldo e/o al vento, come spesso succede sul Mont Ventoux. Il GPM sarà al km 176,9 e sarà giustamente Hors catégorie, inoltre sarà pure un Point Bonus con abbuoni ai primi tre. Infine attenzione alla lunga discesa che porterà la corsa all’arrivo di Malaucène e potrebbe decretare chi sarà il vincitore di questa affascinante tappa 11 del Tour de France 2021.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: POGACAR IN MAGLIA GIALLA

Anche alla vigilia della 11^ tappa, per la classifica del Tour de France 2021 dobbiamo parlare di Tadej Pogacar in qualità didominatore assoluto della Grande Boucle fin qui. Il corridore della UAE Team Emirates ormai ha la maglia gialla cucita addosso: con due minuti di vantaggio dal primo rivale, Ben O’Connor (approdato fin qui grazie all’impresa di Tignes) e ben cinque da coloro che erano gran favoriti al titolo di avversari per la conquista della Grande Boucle (in primis Rigoberto Uran, che completa il podio provvisorio), davvero lo sloveno non ha da temere, almeno nell’immediato. Questo chiaramente a salvo malaugurati imprevisti e sempre che il “Gigante della Provenza” non ci metta lo zampino: sulla carta comunque è ben difficile che anche la doppia scalata metta il bastone tra le ruote a Pogacar. Venendo alle altre classifiche del Tour de France 2021 va detto che al termine della precedente frazione abbiamo come leader a punti Mark Cavendish, mentre tra gli scalatori spicca il nome di Nairo Quintana, oggi sicuro protagonista atteso: tra i più giovani è a Vingegaard che va la maglia bianca, anche se sarebbe ancora Pogacar il leader. (agg Michela Colombo)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Tadej Pogacar (Slo) in 38h25’107

2. Ben O’Connor (Aus) a 2’01”

3. Rigoberto Uran (Col) a 5’18”

4. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’32”

5. Richard Carapaz (Ecu) a 5’33”

6. Enric Mas (Spa) a 5’47”

7. Wilco Kelderman (Ola) a 5’58”

8. Alexey Lutsenko (Kaz) a 6’12”

9. Guillaume Martin (Fra) a 7’02”

10. David Gaudu (Fra) a 7’22”



