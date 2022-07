Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2, 12^ tappa: Alpe d’Huez

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: TAPPA SPETTACOLARE!

Oggi giovedì 14 luglio in Francia è festa nazionale e, come da tradizione, in questo giorno la diretta del Tour de France 2022 ci propone uno dei suoi piatti più gustosi, la dodicesima tappa Briançon-Alpe d’Huez di 165,1 km, il secondo grande tappone alpino consecutivo, che farà ancora più male perché nelle gambe ci sarà la fatica di ieri. Si affronterà ancora una volta il Col du Galibier, ci sarà poi l’infinita salita del Col de la Croix de Fer ed infine l’arrivo è posto in cima all’Alpe d’Huez, certamente la salita più iconica del Tour de France 2022, che vivrà quindi oggi una giornata di fondamentale importanza.

La battaglia sarà garantita oggi sotto ogni punto di vista: innanzitutto vincere all’Alpe d’Huez è uno di quegli obiettivi che valgono una carriera, per cui saranno in tanti a provarci; il Galibier subito dopo la partenza potrebbe poi scatenare fin da subito una grande bagarre e di conseguenza fare male a molti, anche se la selezione finale avverrà naturalmente sui 21 tornanti della leggendaria salita finale, per un 14 luglio indimenticabile. Adesso però pensiamo a oggi e andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella dodicesima tappa Briançon-Alpe d’Huez.

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la dodicesima tappa Briançon-Alpe d’Huez sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2022, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà il secondo tappone alpino consecutivo: non serve aggiungere altro, andiamo allora subito a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna dodicesima tappa Briançon-Alpe d’Huez di 165,1 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Briançon, appuntamento fissato alle ore 13.20 per il km 0: attenzione perché l’arrivo potrebbe essere più tardi del solito (anche dopo le 18.00), ma attenzione soprattutto a una tappa che potrebbe incendiarsi quasi subito, passando dallo sprint intermedio di Le Monetier les Bains al km 11,8 e soprattutto dalla salita verso il Col du Galibier, affrontato da un versante un pochino più facile ma ancora più lungo rispetto a ieri: 23 km di salita al 5,1% di pendenza media potrebbero fare male posti subito dopo la partenza, dal momento che il GPM Hors Catégorie a 2642 metri di quota sarà posto al km 33,2.

Seguirà una lunghissima discesa spezzata da un tratto di 5 km del Col du Télégraphe prima di tornare a scendere verso Saint Jean de Maurienne, dove inizierà l’infinta ascesa del Col de la Croix de Fer, altro GPM Hors Catégorie che sarà collocato al km 110,6, al termine di addirittura 29 km di salita al 5,2% di pendenza media, dato che riassume tratti a volte semplici alternati però a passaggi decisamente più arcigni, soprattutto nella prima parte. Altra discesa molto lunga, poi un tratto di falsopiano per arrivare a Le Bourg d’Oisans, cioè ai piedi della salita verso l’arrivo all’Alpe d’Huez, terzo GPM Hors Catégorie di giornata al termine di 13,8 km all’8,1% di pendenza media ma spesso molto più “cattiva” per almeno 11 km, prima di addolcirsi solamente nel tratto finale e con gli iconici 21 tornanti a celebrare i vincitori del passato. Chi si aggiungerà all’elenco oggi?

